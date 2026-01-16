El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Exempleadas de Julio Iglesias acusan al cantante de agresión sexual

Dos exempleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística agresiones y vejaciones sexuales por parte del cantante español.

La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

A través de la revista ¡HOLA!, el intérprete aseveró que prepara su defensa.

Difunden fotos de Rosalía tomada de la mano de Loli Bahia en París

Tras culminar un 2025 por todo lo alto con el lanzamiento de LUX, Rosalía vuelve a acaparar los titulares. Pero esta vez nada tiene que ver con la música: la intérprete española fue captada caminando por las calles de París tomada de la mano de la modelo Loli Bahia.

Las imágenes han encendido las redes sociales, mientras los internautas se preguntan si se trata de una acción casual entre dos amigas o está naciendo el romance.

Ambas se muestran relajadas y sonrientes en las fotografías.

Chiara Ferragni absuelta de cargos de estafa por el Caso Pandoro

La justicia italiana ha dictado sentencia absolutoria a favor de Chiara Ferragni en el marco de la investigación judicial conocida como el Caso Pandoro. El Tribunal de Milán desestimó los cargos de estafa agravada, un delito que, según el Código Penal vigente, habría conllevado una pena de hasta 20 meses de privación de libertad.

Tras analizar las pruebas presentadas, el cuerpo judicial determinó la inexistencia de elementos suficientes para acreditar un engaño premeditado contra el consumidor.

Si bien la acusación sostenía que Ferragni había inducido a error al público al vincular la compra de productos específicos con donaciones directas al Hospital Pediátrico Regina Margherita de Turín, la sentencia concluye que no se configuró el dolo necesario para el tipo penal de estafa.

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

Elizabeth Gutiérrez está lista para arrancar este 2026 con un importante proyecto. A través de las redes sociales, la intérprete anunció que se une al elenco de Sin senos sí hay paraíso.

En Instagram, Gutiérrez confirmó que formará parte del elenco estelar de la telenovela que ya inició el rodaje.

Por los momentos no se ha revelado cuál será el personaje que encarnará la modelo y actriz. No obstante, ella misma dejó saber que poco a poco irá revelando más detalles de su participación en el programa.

Adam Sandler promete hacer 50 películas antes de morir

A pesar de que Adam Sandler se inclinó hacia su lado más dramático para su papel en la nueva película Jay Kelly, el discurso que dio en los premios Movies for Grownups de la AARP estuvo marcado por la comedia que lo caracteriza.

Sandler desató las risas del público con un agradecimiento típicamente humorístico al recibir el premio a la trayectoria profesional en el Beverly Wilshire de Beverly Hills el sábado.

El actor bromeó que muchas personas en su vida le habían comentado que recibir un premio de la AARP significa que ahora se le considera oficialmente una persona mayor y prometió que antes de morir hará al menos 50 películas más.

