Bad Bunny posa con los premios a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global durante la 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Bad Bunny hace historia en los Grammy

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se bañó de gloria este domingo en Los Ángeles al conquistar un histórico Grammy al álbum del año para DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primer trabajo totalmente en español en ganar el codiciado galardón.

El conejo malo reaccionó con lágrimas al imponerse en una categoría en la que competían colosos como el gran favorito de la noche, Kendrick Lamar, y la camaleónica Lady Gaga. El responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado, también adoptó un tono más político y dedicó su gramófono a los migrantes que tuvieron que abandonar su país en busca de sus sueños.

Previamente, el cantante se llevó el premio a la mejor interpretación de música global gracias a EoO, sencillo de su aclamado DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la oda a Puerto Rico que mezcla ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos, premiado también como mejor álbum de música urbana.

Polémica en la realeza noruega

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit, se declaró no culpable de las acusaciones de violación, en el primer día de un sonado juicio que empaña la imagen de la realeza en el país nórdico.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby, con pantalón y suéter verdes y zapatos blancos, respondió murmurando para negar las cuatro acusaciones de violación entre 2018 y 2024. Con el rostro inexpresivo, lentes gruesos y un pendiente, el joven de 29 años escuchó de pie la lectura de la acusación de 38 cargos, que podrían costarle una condena de hasta 16 años de prisión.

Høiby negó las acusaciones de violación ,pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico, en particular. En 2020, transportó 3,5 kg de marihuana, unos hechos reconocidos por el hijo de la princesa.

Melinda Gates habla sobre su exmarido y los archivos Epstein

En una reciente y reveladora entrevista concedida a NPR, Melinda Gates rompió el silencio tras la divulgación de nuevos documentos judiciales que vinculan a su exmarido, Bill Gates, con Jeffrey Epstein. La filántropa describió la situación como una fuente de profunda tristeza y dejó claro que la responsabilidad de explicar estos vínculos recae exclusivamente en el cofundador de Microsoft.

Durante su participación en el podcast Wild Card con Rachel Martin, Gates confesó que la aparición de estos detalles ha sido emocionalmente agotadora. La empresaria subrayó que, aunque ella ha logrado avanzar en su vida personal, el impacto de estas revelaciones sigue siendo una carga pesada.

Los documentos mencionados forman parte de una vasta serie de comunicaciones personales de Epstein publicadas recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU. En ellos se alegan situaciones comprometedoras sobre el comportamiento pasado de Bill Gates, incluyendo borradores de correos electrónicos donde Epstein mencionaba supuestas infidelidades y asuntos de salud personal del magnate de Microsoft.

El regreso de "The Devil Wears Prada"

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci se reúnen veinte años después en The Devil Wears Prada 2. Recientemente, 20th Century Studios estrenó un nuevo tráiler de la secuela de la películaThe Devil Wears Prada (2006).

Este primer adelanto muestra a Andy Sachs (interpretada por Hathaway) regresando a la gran pantalla con una carrera periodística consolidada, ocupando ahora la dirección de contenidos de Runway, mientras que su exjefa, la icónica Miranda Priestly (Streep), lucha contra obstáculos en los medios impresos.

En menos de 12 horas, el tráiler acumuló más de 4 millones de vistas, posicionándola como una de las películas más esperadas de este 2026. The Devil Wears Prada 2 llegará a las salas de cine el 1 de mayo.

Detienen a guionista iraní nominado al Óscar

El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película It Was Just an Accident, fue detenido en Teherán por firmar una declaración condenando las acciones del líder supremo de Irán, Alí Jameini, según fuentes de la distribuidora de la película en Estados Unidos.

Neon, distribuidora estadounidense del film, ha informado de que el iraní ha sido detenido junto con otras dos personas, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, que también firmaron la carta, reportó The Hollywood Reporter.

Entre los firmantes de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania; la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov. Las autoridades iraníes aún no han confirmado el arresto ni proporcionado detalles sobre los cargos contra los detenidos.

