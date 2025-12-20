sábado 20  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Exponen las condiciones en las que se encuentra Nick Reiner en la cárcel

Reiner solo ha mantenido comunicación con su abogado y personal autorizado, y solo sale de la celda para comparecer ante el tribunal o por motivos médicos

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

AGP/Michael Buckner/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, continúa detenido en el Centro Correccional Torres Gemelas en el centro de Los Ángeles, luego de ser identificado como el único y presunto homicida del cineasta y la productora, quienes fueron hallados sin vida el domingo 14 de diciembre.

A casi una semana del suceso, se ha dado a conocer las condiciones en las que se encuentra recluido Reiner.

El hombre de 32 años está privado de libertad bajo estricta vigilancia debido a los problemas de salud mental y adicciones que posee.

Condiciones

Según People, Reiner se encuentra en régimen de aislamiento y debe vestir una bata azul. "Un supervisor lo vigila cada 15 minutos para garantizar su seguridad. Actualmente tiene problemas de salud mental, pero no ha intentado autolesionarse. Permanece solo en su celda y se comunica muy poco", reseña la revista.

Reiner solo ha mantenido comunicación con su abogado y personal autorizado. Además, solo es sacado de la celda para comparecer ante el tribunal o por motivos médicos, y debe estar escoltado por un sargento en todo momento.

"Esto es importante para que nadie comprometa este caso de alto perfil, y para que ningún civil o recluso pueda hacerle preguntas, como por ejemplo por qué mató a sus padres", dice una fuente de la policía a People.

Recientemente se dio a conocer que semanas antes de la tragedia, Nick Reiner había sido diagnosticado con esquizofrenia.

