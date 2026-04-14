Informan que rey Carlos III no habla con el expríncipe Andrés ​​

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El distanciamiento entre el rey Carlos III y su hermano, el expríncipe Andrés, ha sido inminente. Luego de que trascendiera nueva evidencia sobre los estrechos vínculos entre el segundo hijo de la reina Isabel I y el financista Jeffrey Epstein , Andrés Mountbatten-Windsor ha perdido más que sus títulos y honores.

Un reporte del 13 de abril del Daily Mail señala que la relación entre el rey y su hermano se encuentra en un punto sin retorno.

“La cruda realidad es que el Rey quizás nunca vuelva a hablar con Andrés. Haría falta un cambio enorme en la forma de pensar del Rey para que siquiera estuvieran en la misma habitación”, dijo una fuente cercana a la familia real.

Aparentemente, desde que trascendieron los nuevos escándalos y Carlos III decidió despojar a Andrés de títulos y honores, el monarca no ha visitado a su hermano.

Vínculo entre hermanos

No obstante, lo que respecta al príncipe Eduardo y la princesa Ana han estado exentos de la dura decisión del regente de la familia real británica, por lo que han estado en contacto con quien fue Duque de York.

El informante señala que Carlos y Andrés nunca han sido cercanos y los escándalos de Epstein terminaron de fracturar el vínculo. “Nunca fueron hermanos cercanos, y las tensiones entre ellos se remontan a mucho antes del escándalo Epstein”, comentó.

“En el contexto del caso Epstein, el Rey siente que le mintieron, y eso no es fácil de perdonar. Además, Carlos no es solo su hermano, sino también el Rey, y en esa calidad debe proteger la monarquía por encima de cualquier otra consideración, incluso las personales”, culminó.