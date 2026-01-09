Kate Middleton celebra cumpleaños 44 con mensaje de agradecimiento y sanación

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.

MIAMI.- Kate Middleton compartió una emotiva reflexión sobre la vida en un video publicado a propósito la celebración de su cumpleaños 44. La esposa del heredero a la corona de Gran Bretaña, concluye así una seriado iniciado en 2025 y publicado de manera trimestral, llamada Madre Naturaleza .

El proyecto explora y elogia el poder curativo de la naturaleza. Una forma en la que Middleton expone cómo estar en contacto con ella le ayudo a transitar por el proceso de cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2024.

En el epígrafe de la publicación, Kate Middleton señala que la serie es: "una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la curación colectiva".

"Hay mucho que podemos aprender de la madre naturaleza mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable", agregó, cerrando el mensaje con una "C", que representa su nombre, Catherine.

En el audiovisual, se muestra a la princesa de Gales paseando por un puente, sumergiendo su mano en un arroyo y mirando pensativa, mientras está parada en un campo helado.

Por medio de una voz en off, se escucha a la princesa decir: "Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno nos trae quietud, paciencia y una profunda reflexión. Donde la corriente se calma lo suficiente para que podamos vernos reflejados y descubrir lo más profundo de nosotros mismos, junto a los susurros y el pulso de cada ser vivo".

Middleton expone su agradecimiento con la vida y con la naturaleza, un factor clave en su proceso de sanación.

"Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Porque los ríos en nuestro interior fluyen con facilidad, los miedos se disipan, reconcilia tus lágrimas y descubre lo que significa estar vivo”, continúa Kate, quien lució un abrigo verde y una gorra de vendedor de periódicos a juego.

Para concluir, Kate invita a ser uno con la naturaleza, dejando que ella guíe y permitiéndole que ayude a sanar.

En marzo de 2024, tras semanas de especulación por la ausencia de Kate en los eventos reales, así como la manipulación de fotografías, la princesa anunció que padecía un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.

Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión.

El primer video del seriado se estrenó en mayo de 2025, coincidiendo con el inicio de la Semana de Concientización sobre la Salud Mental. Posteriormente, en agosto se estrenó el episodio Verano, y en noviembre se lanzó Otoño.

En diversas oportunidades, Kate Middleton ha manifestado que tras el padecimiento, su amor por la vida al aire libre adquirió un significado más profundo.