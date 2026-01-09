viernes 9  de  enero 2026
REALEZA

Kate Middleton celebra cumpleaños 44 con mensaje de agradecimiento y sanación

Middleton expone cómo estar en contacto con la naturaleza le ayudo a transitar por el proceso de cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2024

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.&nbsp;

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025. 

AFP/Kirill Kudryavtsev
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Kate Middleton compartió una emotiva reflexión sobre la vida en un video publicado a propósito la celebración de su cumpleaños 44. La esposa del heredero a la corona de Gran Bretaña, concluye así una seriado iniciado en 2025 y publicado de manera trimestral, llamada Madre Naturaleza.

El proyecto explora y elogia el poder curativo de la naturaleza. Una forma en la que Middleton expone cómo estar en contacto con ella le ayudo a transitar por el proceso de cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2024.

Lee además
El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.
REALEZA

Kate Middleton y el Príncipe William comparten fotografías favoritas de 2025
Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de LOréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Kendall Jenner aborda rumores sobre su orientación sexual

En el epígrafe de la publicación, Kate Middleton señala que la serie es: "una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la curación colectiva".

"Hay mucho que podemos aprender de la madre naturaleza mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable", agregó, cerrando el mensaje con una "C", que representa su nombre, Catherine.

Video

En el audiovisual, se muestra a la princesa de Gales paseando por un puente, sumergiendo su mano en un arroyo y mirando pensativa, mientras está parada en un campo helado.

Por medio de una voz en off, se escucha a la princesa decir: "Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno nos trae quietud, paciencia y una profunda reflexión. Donde la corriente se calma lo suficiente para que podamos vernos reflejados y descubrir lo más profundo de nosotros mismos, junto a los susurros y el pulso de cada ser vivo".

Middleton expone su agradecimiento con la vida y con la naturaleza, un factor clave en su proceso de sanación.

"Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Porque los ríos en nuestro interior fluyen con facilidad, los miedos se disipan, reconcilia tus lágrimas y descubre lo que significa estar vivo”, continúa Kate, quien lució un abrigo verde y una gorra de vendedor de periódicos a juego.

Para concluir, Kate invita a ser uno con la naturaleza, dejando que ella guíe y permitiéndole que ayude a sanar.

Seriado

En marzo de 2024, tras semanas de especulación por la ausencia de Kate en los eventos reales, así como la manipulación de fotografías, la princesa anunció que padecía un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.

Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión.

El primer video del seriado se estrenó en mayo de 2025, coincidiendo con el inicio de la Semana de Concientización sobre la Salud Mental. Posteriormente, en agosto se estrenó el episodio Verano, y en noviembre se lanzó Otoño.

En diversas oportunidades, Kate Middleton ha manifestado que tras el padecimiento, su amor por la vida al aire libre adquirió un significado más profundo.

Temas
Te puede interesar

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

La presentadora Osmariel Villalobos se somete a cirugía por cáncer de mama

Estos son los nominados a los Golden Globe en las principales categorías

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada