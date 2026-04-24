viernes 24  de  abril 2026
MÚSICA

Kidd Voodoo y Pablo Alborán estrenan "Dando vueltas"

Compuesta por el propio Kidd Voodoo, la canción refleja una evolución en su propuesta musical, incorporando una sensibilidad más íntima

Pablo Alborán y &nbsp;Kidd Voodoo.&nbsp;

Pablo Alborán y  Kidd Voodoo. 

Cortesía/Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El artista chileno Kidd Voodoo presenta Dando Vueltas, su nueva colaboración junto al reconocido cantautor español Pablo Alborán. El single se convierte en uno de los lanzamientos más significativos en la antesala de Euforia, su próximo álbum, y en un punto de encuentro entre dos generaciones del pop en español.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde Kidd Voodoo compartió un adelanto interpretando parte de la canción junto a Alborán, generando expectativa inmediata entre sus audiencias y anticipando una de las colaboraciones más comentadas de su carrera.

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Dando Vueltas nace desde una conexión artística genuina. Compuesta por el propio Kidd Voodoo, la canción refleja una evolución en su propuesta musical, incorporando una sensibilidad más íntima sin perder la identidad fresca que lo ha posicionado como una de las figuras emergentes más relevantes del panorama latino.

“Es algo súper importante para mí. Hace años subía covers tocando guitarra y muchas de esas canciones eran de Pablo. Grabar juntos es un sueño cumplido y también algo inesperado dentro del camino que venía construyendo, pero me tiene realmente emocionado”, comenta el artista.

Colaboración

La unión de estos artistas marca un encuentro poco habitual entre estilos: la energía contemporánea de Kidd Voodoo y la interpretación emotiva de Pablo Alborán, una de las voces más reconocidas del pop romántico en español. El resultado es una canción que funciona como un himno al amor desde una perspectiva honesta y actual.

“Es una canción hermosa, y trabajar con alguien tan especial como Pablo hace que todo cobre aún más sentido”, afirma.

Con éxitos globales como Solamente tú y Dónde está el amor, Pablo Alborán ha construido una carrera sólida que trasciende generaciones y territorios, consolidándose como un referente del género en el mercado hispanohablante.

Por su parte, Kidd Voodoo continúa expandiendo su alcance internacional, con hitos como múltiples sold outs en el Movistar Arena, su paso por el Festival de Viña del Mar y colaboraciones con artistas de distintos universos musicales.

Dando Vueltas se posiciona como el último adelanto antes de Euforia, un proyecto que promete consolidar su presencia en mercados clave como Estados Unidos, México y Colombia.

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