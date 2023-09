Lo que presenta la escena en Miami esta semana

En el Museo Cubano

La tertulia La Otra Esquina de las Palabras, que se celebra en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, 33145, anuncia su jornada de septiembre con la presentación de los libros El polvo del torbellino (Obsidiana Press, 2023), antología poética de Rafael Bordao, y Ojos del recién llegado (Iliada Ediciones, 2023), poemas de exilio de Ismael Sambra. El libro de Bordao será presentado por el escritor Louis Bourne y de Sambra por el narrador José Hugo Fernández. Viernes 15, a las 7:30 pm. Conductor del encuentro, el poeta Joaquín Gálvez

Se van las Carbonell

Continúa en cartelera la exitosa obra Se van las Carbonell, comedia dramática de Raúl de Cárdenas, dirigida por Juan Roca. La acción tiene lugar en Cuba, durante el éxodo del Mariel, en 1980, cuando una de las hermanas, que había logrado salir de la isla, regresa a buscar a sus otras hermanas, pero deben afrontar complicadas situaciones que oscilan entre lo muy jocoso y la tragedia. La nota promocional señala que se trata de un espectáculo “que hará reír y reflexionar”. Actuaciones de Jorge Ovies, J. J. Paris, Rei Prado y Osmel Poveda. Viernes 15 y sábado 16, a las 8:30 pm, en Havanafama Teatro Intimo, 4227 SW 75 Ave. Miami, 33155. Reservaciones en el (786) 262-4014.

Viernes de Tertulia

Un grupo de escritores se dan cita para leer sus obras en Viernes de Tertulia, evento literario del tercer viernes de cada mes en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. En esta ocasión participan los escritores cubanos Ena Columbié, Rodolfo Martínez Sotomayor y el propio conductor del programa, Luis de la Paz. Viernes 15, a las 8 pm. Entrada gratis.

Éxito en Teatro 8

El actor y humorista cubano Mijail Mulkay mantiene en cartelera en el Teatro 8 lo que han anunciado como las últimas funciones del espectáculo Ay Love Miami, un show con música y humor. La nota señala que “a través de la risa y la música te daremos los tips para alcanzar el sueño americano”. Luego añade: “un show de autoayuda, emocional-humorística y muy divertido”. Viernes 15 de septiembre, a las 9 pm, sábado 16, a las 8:30 y domingo 17, a las 5 pm. El elenco lo integran Mijail Mulkay, Olga Thomas, Camila Bordón, Raúl Morera y Reinier Guerra. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. Boletos en el (305) 541-4841.

Artes plásticas

Tradicionalmente en octubre se conmemora el Mes de la Herencia Hispana, y a modo de inicio de las actividades, se celebrará en La Pequeña Habana el encuentro mensual Viernes Culturales, con una serie de actividades relacionadas con los hispanos y su herencia cultural y humana. El viernes 15, de 6 a 9 pm, se abre la exhibición de la fotógrafa Josefina Tarafa en el Miami Dade College Museum of Art & Design, en el Eduardo Padron Campus, 627 SW 27 Avenida, Miami, 33135. Se requiere reservación para el evento.

Viernes Pequeña Habana

Como cada tercer viernes del mes, en esta ocasión el viernes 15 de septiembre, la Pequeña Habana se abre para recibir a los residentes y turistas, especialmente para disfrutar de arte y artesanías en la Galería Futurama, donde más de 20 Artists exhiben sus obras. Habrá además, música en vivo, en los emblemáticos Ball & Chain, Cafe La Trova, Cubata y Cuba Ocho. Futurama, 1637 SW 8 Street, Miami, 33135. Las otras localizaciones muy cercanas en el área.

Comedia Memorias de la Sierra

Continúa en cartelera en el emblemático Teatro Trail, la obra Memorias de la Sierra, una comedia escrita y dirigida por Los Pichy Boys. La sátira intenta mostrar “la verdadera historia de lo que ocurrió en la Sierra Maestra y no la que te han contado. Una mirada exclusiva a la aventura de amor más intensa que se vivió en aquellas lomas del oriente de Cuba”. Presentaciones el viernes 15, a las 8:30 pm y sábado 9, a las 8 pm. Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009. Boletos desde $75.

Noche de poesía

La organización Imago x las Artes convoca al público para una jornada poética con los escritores Legna Rodríguez e Isadoro Saturno, ambos presentados por la también escritora Claudia Noguera. La promoción señala con entusiasmo: “vuelve otra noche de poesía en Imago el próximo viernes 15 de septiembre a las 7:30 pm.”. El espacio es limitado, por lo que sugiere reservar en el (954) 404-3584.

En el Pequeño Haití

Música, entretenimiento y acercamiento a las raíces culturales haitianas es lo que se presenta el tercer viernes de cada mes en el Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami, 33137. El encuentro el viernes 15 de septiembre, entre las 6 y las 11 pm, es una oportunidad que permite interactuar con los ritmos y cadencias de la nación caribeña. Más detalles en el (305) 960-2969 y en la página www.Littlehaiticulturalcenter.com

Festival de Teatro Hispano III

La obra Idiota de Jordi Casanovas, con Claudia Valdés y Alejandro Vales se presenta los días miércoles 20 y jueves 21 de septiembre, como parte del Festival HISTEPA, que abre las salas locales de manera gratuita para el público y presenta al talento local. Idiota es un juego perverso que logra trasladar al espectador de la comedia al thriller psicológico más inquietante sin darse cuenta. En la obra “un hombre se presenta a unas pruebas psicológicas remuneradas. Lo que aparenta ser una manera sencilla de conseguir el dinero que necesita para resolver sus problemas económicos, se convertirá en una auténtica pesadilla de la mano de una atractiva psicóloga, quien, a través de preguntas y enigmas, le obligará a dar lo mejor de sí”. Presentaciones en Teatro 8, localizado en el 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. Reservaciones en el (305) 541-4841.

Violinista

El jueves 21 de septiembre, la virtuosa violinista venezolana Daniela Padrón, quien ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino realizará un viaje a través de la música internacional y los ritmos latinoamericanos, durante la presentación que hará en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, a las 7:30 pm. La violinista estará acompañada por Henry Linarez, cuatro venezolano, Javier Espinoza, bajo y Adolfo Herrera, percusión. Entradas $20. Reservaciones en el (305) 949-6722. El evento será en el Thomson Plaza for the Arts del centro cultural.

Noche cubana

El jardín botánico Fairchild de Miami, tendrá el jueves 21 de septiembre una noche cubana, como parte de su serie Sip & Stroll. El visitante podrá tener una visión nocturna del lugar, mientras disfruta una noche de música cubana en vivo, con varias agrupaciones musicales, lo mejor de las comidas cubanas, así como bebidas, tragos y otras amenidades. Fairchild Tropical Botanic Garden, 10901 Old Cutler Road, Miami, 33156. Más información en el (305) 667-1651.