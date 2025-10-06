lunes 6  de  octubre 2025
Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

El nuevo responsable artístico se enfrenta al reto de hacer evolucionar la marca, preservando la elegancia y el carácter icónico que le dan prestigio

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024. &nbsp; &nbsp;

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.

 

 

AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

PARÍS.- El diseñador Matthieu Blazy se estrena este lunes en Chanel, con la difícil tarea de pasar la página de Karl Lagerfeld, en el desfile más esperado de esta Semana de la Moda femenina de París.

El nombramiento en diciembre del diseñador francobelga de 41 años, hasta entonces en Bottega Veneta (del grupo Kering), al frente de la legendaria casa francesa fue una de las mayores sacudidas en el sector, donde en los últimos meses hubo múltiples cambios en las direcciones artísticas de grandes marcas.

Blazy toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma tras el fallecimiento en 2019 de quien reinó durante más de tres décadas en la casa de la doble C.

El nuevo responsable artístico se enfrenta al reto de hacer evolucionar la marca, preservando al mismo tiempo la elegancia y el carácter icónico que le dan su prestigio.

Con Chanel, no se trata solo de moda, sino más bien de un patrimonio, el de los trajes de tweed, el famoso vestidito negro, la camelia o las perlas, señalan los especialistas.

"En Chanel, hay tótems que no se tocan", dice Pierre Groppo, redactor jefe de moda de Vanity Fair France. Pero, en cambio, 'se pueden reinventar', como los trajes de tweed amarillo canario o rosa chicle de Karl Lagerfeld.

"Si hay una casa en la que los códigos son más importantes que en ningún otro sitio, esa es Chanel", coincide Elvire von Bardeleben, periodista de moda en el diario francés Le Monde.

"Expresar su estética"

"Lo que se espera de Matthieu Blazy es que devuelva un estilo, una elegancia, un toque a unos códigos que, últimamente, se habían explotado en exceso", añade.

Una misión que no es nada sencilla. "Lo difícil para él será encontrar la manera de expresar su gusto, su estética, en una marca que, en los últimos años, fue en dirección opuesta a lo que a él parece gustarle", dice la periodista.

El diseñador, formado en La Cambre, una prestigiosa escuela de moda de Bruselas, ya cuenta con una sólida trayectoria en el sector.

El estilista belga Raf Simons lo contrató en 2007, y se incorporó a Maison Martin Margiela en 2011. Es en esta marca que diseñó una máscara integral con incrustaciones de joyas que luego haría famosa el rapero Kanye West.

En 2014, la conocida crítica de moda británica Suzy Menkes le dedicó un artículo: "En Margiela, nace una estrella".

Ese mismo año, trabajó en Celine junto a Phoebe Philo, y a partir de 2016 se estableció en Nueva York para unirse a Raf Simons en Calvin Klein como director de diseño prêt-à-porter hasta 2019.

En 2020, integró Bottega Veneta como mano derecha del director artístico Daniel Lee, a quien sucedió al año siguiente.

FUENTE: AFP

