Miss Venezuela 2024 denuncia malos tratos por parte de organización del certamen

Miss Universo Venezuela 2024, Stephany Abasali del estado Anzoátegui, saluda mientras celebra tras ser coronada durante el certamen de belleza en Caracas el 5 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Las declaraciones controversiales siguen rodeando al mundo de los concursos de belleza. En esta ocasión, los focos se posan sobre Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali , quien en una entrevista reciente denunció haber sufrido de malos tratos, faltas de respeto y escaso apoyo por parte de la Organización Miss Venezuela.

Durante una aparición en el programa El Gordo y la Flaca, la venezolana, que recientemente entregó la corona a su sucesora Clara Vegas Goetz, reveló que su relación con la presidenta de la organización, Nina Sicilia, no había sido la mejor durante su reinado.

“Hubo momentos en los cuales no existía el respeto, la educación ni la empatía. Puedo nombrar varias ocasiones en las que pasó. Fue algo muy desafortunado porque no solo me ha pasado a mí, sino a reinas pasadas y hasta al mismo staff”, explicó Abasali.

La modelo también destacó que Sicilia, quien fue Miss International 1990, no ha desempeñado un buen papel como presidenta de la organización. Aseguró que esto se evidencia no solo en en el trato que tuvo con ella, sino en la actitud incluso hacia miembros del personal.

“Esta posición de presidencia no supo manejar muy bien ese lugar de autoridad, en el que se supone debe estar presente la educación, el respeto y ser modelo a seguir”, dijo.

Confesó haberse marchado a participar en la 74.ª edición del Miss Universo, en Tailandia, estando "bloqueada" por la Organización Miss Venezuela. La venezolana fue una de las grandes protagonistas del certamen, en el que consiguió figurar en el cuadro de honor en el puesto de segunda finalista.

Los comentarios de Stephany llegan luego de que usuarios en redes sociales y fanáticos se percataran de que no se le hizo homenaje a la reina saliente durante la gala del Miss Venezuela, celebrada el pasado 4 de diciembre.

A pesar de su destacada participación internacional, tampoco se le permitió dirigir palabras al público ni tener más de unos escasos minutos en el escenario.

Fatima Bosch

Durante el programa también se conversó sobre la actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, cuya polémica coronación ha recibido fuertes acusaciones de fraude y corrupción.

“El que no la debe no la tema. Creo que es un consejo que debería de encargarse de darle la misma Organización Miss Universo. No estoy en la posición de decir lo que deba hacer”, respondió a la pregunta de qué consejo le daría a Bosch.

Premio Nobel

La conductora Lili Estefan también consultó a la reina de belleza sobre sus impresiones respecto al Premio Nobel de la Paz que recibió la líder de la oposición Venezolana, María Corina Machado, un logro que Abasali celebró.

“Es un orgullo que otra venezolana haya logrado esto. Sé que en el corazón de todos los venezolanos la celebramos, así como lo hicieron conmigo. Es algo que apreciamos por este premio tan importante. Le doy mi respeto y mis felicitaciones porque para lograr esto hay trabajar por ello, soñarlo y lograrlo con toda la disciplina”, concluyó Abasali.