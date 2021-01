Muere Enrique Pineda Barnet, director de "La Bella del Alhambra"

https://twitter.com/yuniortrebol/status/1349125224554496000 Un aplauso para Enrique Pineda Barnet y para su obra. pic.twitter.com/DbruSHJbYg — Yunior García Aguilera (@yuniortrebol) January 12, 2021

Nacido en La Habana el 28 de octubre de 1933, con apenas 20 años obtuvo el prestigioso Premio Nacional de Literatura Hernández Catá en 1953. Fue también fundador de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo y de Teatro Estudio, y se integró el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) a inicios de la década de 1960.

Pineda Barnet fue uno de los guionistas, junto al poeta soviético Evgueni Evtushenko, de Soy Cuba, de Mijaíl Kalatozov, primera coproducción entre la URSS y Cuba, y asesor de Franco Solinas para el de Quemada, de Gillo Pontecorvo, que protagonizara Marlon Brando.

Entre sus obras más reconocidas están Giselle (1963), Cosmorama (1964) y Verde verde (2010).

Embed Ha partido Enrique Pineda Burnett director de “La bella de la Alhambra” una película que impacto a mi generación. Le... Posted by Alexis Valdes on Tuesday, January 12, 2021

Aunque los reportes no indican la causa de la muerte, en septiembre pasado el actor cubano Héctor Noas había pedido ayuda en redes sociales para conseguir un medicamento llamado Copidrogel, que Pineda Barnet necesitaba para prevenir accidentes cerebrovasculares, y que está en falta en la Isla.

"Enrique Pindea Barnet ha tenido varios eventos de accidentes cerebrovasculares. No le puede faltar el medicamento Copidrogel. Hace meses no lo consigue y ya no tengo a quien más recurrir. ¡Sigue en falta!", escribió Noas en Facebook.

Embed

Horas más tarde el actor agradeció a todos los que se preocuparon, pues afirmó haber conseguido "varias cajitas que permitirán estar estable dos o tres meses" al cineasta.

Pineda Barnet había recibido el Premio Nacional de Cine en 2006 y el Premio Coral de Honor del 38 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano por la obra de la vida, en 2016.