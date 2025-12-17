miércoles 17  de  diciembre 2025
Museo del Louvre reabre parcialmente pese a huelga

La dirección precisa que el "recorrido de obras maestras", que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, está abierto al público

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- El museo del Louvre, cerrado el lunes por una huelga y en la diana desde el espectacular robo en octubre, reabrió parcialmente sus puertas este miércoles, a pesar de la prolongación del paro decidido por sus empleados.

"No todos los espacios son accesibles, pero el museo abre y los primeros visitantes están entrando", indicó a la AFP la dirección de la célebre institución parisina.

La dirección precisa que el "recorrido de obras maestras", que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, ya está abierto al público.

Poco antes, unos 300 empleados habían votado seguir este miércoles una segunda jornada de huelga -tras la mantenida el lunes- para exigir mejores condiciones laborales.

"Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal", escribió en Instagram el sindicato CGT, mayoritario entre los empleados del museo.

La primera jornada de huelga tuvo lugar el lunes. El martes es el día de cierre semanal.

El museo, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitantes, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, cuando cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas valoradas en más de 100 millones de dólares.

Una representante del sindicato CFDT, Valérie Baud, advirtió precisamente del riesgo de abrir el museo en estas condiciones.

"No sería conveniente que la dirección del Louvre ponga en riesgo la seguridad del establecimiento", declaró.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Reunión con el Ministerio de Cultura

Los empleados del museo protestan contra la falta de personal, el deterioro del edificio y el aumento de las tarifas para los no europeos, según los sindicatos.

A finales de noviembre, el Louvre decidió aumentar el precio de su entrada para los residentes fuera del Espacio Económico Europeo.

A partir del 14 de enero, tendrán que pagar 32 euros (37 dólares), en lugar de los 22 (25 dólares) actuales, lo que representa un aumento del 45%.

Jodie Bell, una turista australiana de 51 años, se encontró este miércoles ante la famosa pirámide en el exterior del museo. "¡Es una experiencia cultural francesa inesperada!", comentó ante las banderas de los sindicatos.

El anuncio de la prolongación de la huelga fue recibido con algunos abucheos, aunque ciertas personas se vieron comprensivas.

"No estoy enfadado porque respeto a los trabajadores y deben defender sus derechos", declaró Maximilian Cimander, un estudiante alemán de 23 años.

Una reunión de crisis se celebró el lunes con los sindicatos en el Ministerio de Cultura.

Además de cancelar la reducción prevista de 5.7 millones de euros (4,8 millones de dólares) en la dotación presupuestaria del Louvre para 2026, el ministerio propuso redistribuir el personal y abrir procesos de contratación específicos para la recepción y la vigilancia del museo.

También se comprometió a pagar una bonificación excepcional, mientras que los sindicatos desean una revalorización salarial permanente.

