lunes 8  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Pamela Anderson reacciona a rumores sobre falso romance con Liam Neeson

Anderson aseveró agregó que ha sido su trabajo por años fingir un romance en pantalla, pero que actualmente lo que ha demostrado fuera de ellas es una conexión genuina

Pamela Anderson y Liam Neeson asisten al estreno de The Naked Gun en Nueva York el 28 de julio de 2025.

Pamela Anderson y Liam Neeson asisten al estreno de "The Naked Gun" en Nueva York el 28 de julio de 2025.

AFP/Dia Dipasupil/Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Pamela Anderson no cree en trucos publicitarios. Así lo ha hecho saber durante el 51º Festival de Cine Americano de Deauville, ceremonia en la que recibió el Premio al Talento y donde abordó sutilmente los rumores sobre una presunta falsa relación con Liam Neeson para promocionar el filme The Naked Gun.

Durante el discurso de aceptación del premio, Anderson aseveró que nunca se ha prestado para trucos publicitarios.

Lee además
El artista Banky expone un nuevo grafiti a las afueras del Royal Courts of Justice. 
ARTES VISUALES

Obra de Banksy aparece en tribunal de Londres
Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.
MÚSICA

Mariah Carey actuará en un escenario flotante en Brasil

"No caigo ni caeré jamás en los trucos publicitarios. Sería una sentencia de muerte. Soy una persona auténtica. Soy supersticiosa en el amor. Y no me siento cómoda compartiendo ni un ápice de mi vida romántica", dijo la protagonista de Baywatch haciendo referencia a su romance con el intérprete de 73 años.

La exconejita Playboy agregó que ha sido su trabajo por años fingir un romance en pantalla, pero que actualmente lo que ha demostrado fuera de ellas es una conexión genuina no una promoción para el filme.

"Sé que me enamoraré una y otra vez en la pantalla. Ese es mi trabajo. Si lo hacemos bien, lo sentirás como una especie de proyección. Es el mayor cumplido. Así que, por favor, piensen en positivo. Y agradezco los buenos deseos. No se trata de juegos tontos. Soy sincera", concluyó Pamela.

Es la primera vez que Anderson se pronuncia directamente sobre la relación que nació durante el rodaje del spin-off de The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988).

Rumores

En días pasados, TMZ publicó que los representantes de Anderson y Neeson fabricaron el romance para promocionar la comedia.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguró a People que la relación de las estrellas no ha sido creada como una estrategia publicitaria para promocionar el filme The Naked Gun, por el contrario es un vínculo genuino.

"Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se lo pasan genial. Ninguno necesita publicidad", dijo un informante.

"Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos organice algo así", agregó otro.

Temas
Te puede interesar

Danny Ocean comparte cuáles son sus destinos favoritos en "Mi casa es tu casa"

Sabrina Carpenter conquista lista Billboard 200 con "Man's Best Friend"

Kate Middleton matiza el color de su cabello tras sorprender con melena rubia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Medicamentos que se distribuyen en Cuba.  video
TESTIMONIOS

Déficit de medicamentos para atender enfermedades crónicas eleva el número de muertes en Cuba

Te puede interesar

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este