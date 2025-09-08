Pamela Anderson reacciona a rumores sobre falso romance con Liam Neeson

Pamela Anderson y Liam Neeson asisten al estreno de "The Naked Gun" en Nueva York el 28 de julio de 2025.

MIAMI.- Pamela Anderson no cree en trucos publicitarios. Así lo ha hecho saber durante el 51º Festival de Cine Americano de Deauville, ceremonia en la que recibió el Premio al Talento y donde abordó sutilmente los rumores sobre una presunta falsa relación con Liam Neeson para promocionar el filme The Naked Gun.

Durante el discurso de aceptación del premio, Anderson aseveró que nunca se ha prestado para trucos publicitarios.

"No caigo ni caeré jamás en los trucos publicitarios. Sería una sentencia de muerte. Soy una persona auténtica. Soy supersticiosa en el amor. Y no me siento cómoda compartiendo ni un ápice de mi vida romántica", dijo la protagonista de Baywatch haciendo referencia a su romance con el intérprete de 73 años.

La exconejita Playboy agregó que ha sido su trabajo por años fingir un romance en pantalla, pero que actualmente lo que ha demostrado fuera de ellas es una conexión genuina no una promoción para el filme.

"Sé que me enamoraré una y otra vez en la pantalla. Ese es mi trabajo. Si lo hacemos bien, lo sentirás como una especie de proyección. Es el mayor cumplido. Así que, por favor, piensen en positivo. Y agradezco los buenos deseos. No se trata de juegos tontos. Soy sincera", concluyó Pamela.

Es la primera vez que Anderson se pronuncia directamente sobre la relación que nació durante el rodaje del spin-off de The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988).

Rumores

En días pasados, TMZ publicó que los representantes de Anderson y Neeson fabricaron el romance para promocionar la comedia.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguró a People que la relación de las estrellas no ha sido creada como una estrategia publicitaria para promocionar el filme The Naked Gun, por el contrario es un vínculo genuino.

"Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario. Se lo pasan genial. Ninguno necesita publicidad", dijo un informante.

"Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real. No hay ningún incentivo para que ninguno de los dos organice algo así", agregó otro.