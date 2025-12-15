"Sesiones Detonante - Discos Pacífico" reúne a Representantes del Chocó contemporáneo

MIAMI.- El Pacífico está marcando el pulso cultural de Colombia y el mundo, y Quibdó es uno de sus corazones creativos más vibrantes. Para mostrar esa fuerza en plena expansión, llega la primera temporada de Sesiones Detonante – Discos Pacífico, un proyecto audiovisual que reúne a diez de las propuestas musicales más representativas del Chocó contemporáneo.

"Esta serie de sesiones nace para honrar el territorio, amplificar las voces del Pacífico y visibilizar una escena musical que combina tradición viva, innovación urbana y una energía colectiva que no se parece a nada más en el país", destaca un comunicado.

Gracias a una articulación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Llorona Records, Discos Pacífico y La Ruta Studio, esta temporada se construyó desde y para los artistas: quienes hoy están transformando el sonido del Pacífico y expandiéndolo más allá de sus fronteras.

Las sesiones fueron grabadas durante una residencia creativa en 2025, un espacio que permitió a los artistas explorar, crear y narrar su territorio desde adentro, detalla el comunicado. "El resultado son piezas audiovisuales que conectan presentaciones en vivo con retratos íntimos y sensibles de cada artista: sus historias, sus raíces, sus luchas y el lugar desde donde sueñan".

El proyecto

Sesiones Detonante – Discos Pacífico es una declaración: el Pacífico no es solo un origen, es un movimiento, un lenguaje y una escena en plena expansión.

Este proyecto es una oportunidad para mirar de frente a un territorio que crea desde la memoria, la resistencia y la alegría; para descubrir a los artistas que están definiendo el sonido del Pacífico hoy; y para reconocer un momento histórico en Quibdó, donde tradición y vanguardia se encuentran.

En este camino, el Festival Detonante acompaña el proceso en el marco de sus 10 años, reafirmando su compromiso con los territorios y su rol como plataforma que impulsa, sostiene y amplifica el talento del Pacífico, pero dejando claro que el verdadero protagonismo es, y siempre será, de quienes lo hacen sonar.