lunes 15  de  diciembre 2025
MÚSICA

"Sesiones Detonante - Discos Pacífico" reúne a Representantes del Chocó contemporáneo

Las sesiones fueron grabadas durante una residencia creativa en 2025, espacio que permitió a los artistas explorar, crear y narrar su territorio desde adentro

Sesiones Detonante - Discos Pacífico

Sesiones Detonante - Discos Pacífico

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Pacífico está marcando el pulso cultural de Colombia y el mundo, y Quibdó es uno de sus corazones creativos más vibrantes. Para mostrar esa fuerza en plena expansión, llega la primera temporada de Sesiones Detonante – Discos Pacífico, un proyecto audiovisual que reúne a diez de las propuestas musicales más representativas del Chocó contemporáneo.

"Esta serie de sesiones nace para honrar el territorio, amplificar las voces del Pacífico y visibilizar una escena musical que combina tradición viva, innovación urbana y una energía colectiva que no se parece a nada más en el país", destaca un comunicado.

Lee además
Mauricio Casin, Felito Lahera, Camila Pérez,  Armando Tomey y Dianelys Brito.
PLATAFORMAS

El estreno de "Maldita raíz" reúne al talento cubano en el exilio
Sofía Lafuente presenta Algo Real, tercer sencillo de su próximo EP video
MÚSICA

Sofía Lafuente presenta "Algo Real", adelanto de su próximo EP

Gracias a una articulación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Llorona Records, Discos Pacífico y La Ruta Studio, esta temporada se construyó desde y para los artistas: quienes hoy están transformando el sonido del Pacífico y expandiéndolo más allá de sus fronteras.

Las sesiones fueron grabadas durante una residencia creativa en 2025, un espacio que permitió a los artistas explorar, crear y narrar su territorio desde adentro, detalla el comunicado. "El resultado son piezas audiovisuales que conectan presentaciones en vivo con retratos íntimos y sensibles de cada artista: sus historias, sus raíces, sus luchas y el lugar desde donde sueñan".

Embed

El proyecto

Sesiones Detonante – Discos Pacífico es una declaración: el Pacífico no es solo un origen, es un movimiento, un lenguaje y una escena en plena expansión.

Este proyecto es una oportunidad para mirar de frente a un territorio que crea desde la memoria, la resistencia y la alegría; para descubrir a los artistas que están definiendo el sonido del Pacífico hoy; y para reconocer un momento histórico en Quibdó, donde tradición y vanguardia se encuentran.

En este camino, el Festival Detonante acompaña el proceso en el marco de sus 10 años, reafirmando su compromiso con los territorios y su rol como plataforma que impulsa, sostiene y amplifica el talento del Pacífico, pero dejando claro que el verdadero protagonismo es, y siempre será, de quienes lo hacen sonar.

Temas
Te puede interesar

Revelan últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de morir

Lindsay Lohan se une a "Los Simpson" en la voz de Maggie

Cazzu anuncia primera gira por EEUU en 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.
SUCESO

Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Narcotráfico

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Dr. Howard Hepburn, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward. 
EDUCACIÓN

Crisis financiera obliga al cierre de siete escuelas públicas en el condado Broward

Mario Díaz-Balart Daniella, congresista federal,  Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
UNÁNIME

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas