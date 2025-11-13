Todo lo que debe saber sobre los Latin Grammy 2025

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, habla en el escenario durante la 26.ª ceremonia anual de entrega de los Premios Latin Grammy en el Mandalay Bay Convention Center el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Los Latin Grammy regresan este 13 de noviembre al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para premiar al talento que destaca en la industria musical latinoamericana y global.

Este año, Bad Bunny lidera la lista de nominados gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos, producción que le ha valido 12 menciones, incluyendo los galardones más importante: álbum del año, grabación del año y canción del año. Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso, le siguen al boricua con 10 nominaciones respectivamente.

Por su parte, las icónicas Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade también destacan en varias categorías.

Dónde ver la premiación

La ceremonia será transmitida en vivo por TelevisaUnivision en Estados Unidos, a partir de las 8:00 p.m. ET. Previamente, la plataforma emitirá un preshow a las 7:00 p.m..

En América Latina, la premiación podrá verse en los canales de cable TNT y HBO Max.

Igualmente, se podrá sintonizar en el canal de YouTube de la Academia Latina de la Grabación.

Presentadores

Este año, Maluma y Roselyn Sánchez serán los encargados de conducir la ceremonia.

Esta gala será el debut para el colombiano como presentador de un galardón; mientras que la boricua repite por octava vez la experiencia, pues en el pasado ha conducido otros premios.

Actuaciones

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de artistas que tendrán presentaciones en vivo, confirmados por la Academia Latina de la Grabación:

Bad Bunny

CA7RIEL & Paco Amoroso

Karol G

Fuerza Regida

Chuwi

Marco Antonio Solís

Pepe Aguilar

Aitana

Rauw Alejandro

Edgar Barrera

Ivan Cornejo

DannyLux

Gloria Estefan

Joaquina

Kakalo

Carín León

Liniker

Morat

Christian Nodal

Los Tigres del Norte

Nathy Peluso

Raphael

Elena Rose

Alejandro Sanz

Grupo Frontera

Kacey Musgraves

Carlos Santana