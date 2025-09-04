jueves 4  de  septiembre 2025
Ferrari llega a Italia con una misión de redención ante sus seguidores

Después de que sus dos pilotos tuvieran que abandonar la última carrera, los monoplazas de Ferrari tendrán una responsabilidad mayor este fin de semana

El piloto de Ferrari, el británico Lewis Hamilton, prueba el monoplaza F1SF 75 de la Scuderia, el 22 de enero de 2025.

El piloto de Ferrari, el británico Lewis Hamilton, prueba el monoplaza F1SF 75 de la "Scuderia", el 22 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONZA.- En el peor momento de la temporada, Ferrari llega a su casa, en un Gran Premio de Italia en el circuito de Monza donde McLaren y el australiano Oscar Piastri tienen la ocasión de dar un paso casi decisivo hacia el título.

Cero puntos. Ese fue el bagaje con el que se marchó la escudería italiana de Zandvoort el pasado fin de semana, tras los abandonos de sus dos pilotos en el Gran Premio de Países Bajos.

Cuando peleaban por el Top 5, el inglés Lewis Hamilton fue el primero en quedar fuera de juego tras salirse de la pista. Poco después fue el turno del monegasco Charles Leclerc, víctima de un choque con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Hamilton aspira a una proeza

Este doble abandono fue un duro golpe para Ferrari, en lucha por la segunda plaza en el campeonato de constructores, que vio cómo su ventaja sobre Mercedes (tercero) menguaba a sólo 12 puntos.

"Teníamos el ritmo necesario para lograr un buen resultado", lamentó el patrón de la Scuderia, Frédéric Vasseur.

En el "Templo de la Velocidad", como se conoce al legendario circuito de Monza, situado a un par de horas de Maranello, la sede histórica de Ferrari, la Scuderia podrá contar con el apoyo incondicional de los tifosi para levantar la cabeza y la esperanza de revivir la alegría de hace un año, cuando Leclerc se llevó la carrera.

"Esta temporada somos más competitivos, pero con un pelotón tan igualado (por detrás de McLaren) tenemos que ser irreprochables", insistió Vasseur.

Para Hamilton, que vivirá su primer GP en Monza con el mono rojo, sería ideal estrenar su casillero de victorias en Ferrari con un triunfo el domingo... nada fácil teniendo en cuenta que arrastra una sanción del GP de Países Bajos de cinco puestos en la parrilla de salida.

Colapinto, amenazado

Hasta ahora ha sido McLaren quien ha acaparado casi todas las alegrías de la temporada y en Monza buscará su 13ª victoria (sólo ha dejado escapar dos veces el triunfo), con Piastri y Lando Norris liderando con claridad el Mundial.

A nueve carreras para el final del campeonato, el australiano dio un golpe hace una semana al ganar el GP de Países Bajos y ver cómo Norris abandonaba por un problema en el motor.

Los 34 puntos que separan a ambos en el Mundial son una renta nada despreciable cuando el campeonato va a entrar en su recta final.

Por detrás, las 104 unidades de desventaja de Max Verstappen (3º) con respecto a Piastri parecen ya insalvables.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Preguntado el domingo sobre sus posibilidades de ganar su primer campeonato del mundo, Piastri prefirió mostrarse cauto: "No diría que mi ventaja es muy confortable, queda mucho por hacer y todo puede cambiar muy rápido".

Por otro motivo muy diferente atrae la atención el piloto argentino Franco Colapinto, al que los rumores sitúan cerca de ceder su sitio en Alpine al estonio Paul Aron de manera definitiva.

Por el momento, la escudería confirmó que Aron correrá los primeros ensayos libres el viernes en Italia, lo que parece ir en esa dirección.

FUENTE: AFP

