martes 3  de  febrero 2026
Béisbol

Magallanes campeón de la LVBP: Yadier Molina y Odor guían el título 14 de la Nave Turca

Con liderazgo de Yadier Molina y una noche estelar de Rougned Odor, Magallanes venció 14-6 a Caribes y conquistó su campeonato 14 en la LVBP.

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano entrega el trofeo de campeón al manager Yadier Molina de los Navegantes del Magallanes&nbsp;

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano entrega el trofeo de campeón al manager Yadier Molina de los Navegantes del Magallanes 

Prensa LVBP.com
Por Pedro Felipe Hernández

“Venir desde el último lugar, cambiar la mentalidad y quedar campeón en Venezuela es inolvidable”. Con esa frase, cargada de emoción y sentido de pertenencia, Yadier Molina resumió la hazaña de los Navegantes del Magallanes, que este lunes se coronaron monarcas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras vencer 14-6 a Caribes de Anzoátegui en el sexto juego de la Gran Final.

La “Nave Turca” liquidó la serie 4-2 en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel y alcanzó el decimocuarto título de su historia, culminando una remontada que quedará grabada entre las más épicas del béisbol invernal. El camino no fue sencillo, pero el conjunto filibustero encontró en su ofensiva el combustible para levantar el trofeo.

El gran protagonista sobre el terreno fue Rougned Odor. El grandeliga firmó una actuación de antología al irse de 5-4 con jonrón, doble y cinco carreras impulsadas. Desde el primer inning marcó la pauta con un sencillo productor y luego apareció en los momentos clave para sentenciar la ventaja, ganándose a pulso el premio al Jugador Más Valioso.

El duelo tuvo paridad hasta el cuarto episodio, cuando la pizarra reflejaba un 3-3 gracias a cuadrangulares de Luis Sardiñas y Renato Núñez por el lado oriental. Pero en el quinto capítulo llegó el golpe definitivo: Magallanes fabricó un rally de siete anotaciones que desmoronó al bullpen de Caribes y colocó el marcador 10-3.

Odor volvió a hacer rugir los bates con un soberbio jonrón por el jardín central y un doble remolcador en el séptimo inning que puso el candado al encuentro. Desde el montículo, el relevista Félix Cepeda contuvo los intentos de rebelión aborigen y aseguró que la ventaja no se escapara.

El out 27 quedó en manos de Renato Núñez, quien pisó la inicial tras un rodado de Herlis Rodríguez para desatar la celebración magallanera, cuatro años después del último campeonato y en el mismo escenario que entonces.

“Magallanes es un sentimiento”, añadió Molina, pieza clave en el cambio de mentalidad del club. Sus palabras reflejan el espíritu de un equipo que pasó de las dudas iniciales a convertirse en una maquinaria ofensiva imparable.

Caribes, que había sido inexpugnable en casa durante toda la temporada, perdió por primera vez tres encuentros en fila justo en la batalla por el anillo. Del otro lado, la Nave confirmó que la unión y la experiencia fueron la ruta hacia la gloria.

Magallanes vuelve a reinar en Venezuela, y lo hace con un título que lleva el sello del liderazgo de Yadier Molina y la noche inolvidable de Rougned Odor, héroes de una coronación que ya es parte dorada de la LVBP.

Temas
