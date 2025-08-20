miércoles 20  de  agosto 2025
BÉISBOL

Mendoza y sus Mets ganan primer duelo de mánagers venezolanos en las Grandes Ligas

El choque entre los Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington puso frente a frente a los venezolanos Carlos Mendoza y Miguel Cairo el martes

Carlos Mendoza (izq), mánager de los Mets de Nueva York, y Miguel Cairo, dirigente de los Nacionales de Washington, posan para una foto previo al primer duelo entre timoneles venezolanos en las Grandes Ligas, el 19 de agosto de 2025.

Carlos Mendoza (izq), mánager de los Mets de Nueva York, y Miguel Cairo, dirigente de los Nacionales de Washington, posan para una foto previo al primer duelo entre timoneles venezolanos en las Grandes Ligas, el 19 de agosto de 2025.

JESS RAPFOGEL / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Bajo la dirección de Carlos Mendoza, los Mets de Nueva York vencieron este martes 8-1 a los Nacionales de Washington que dirige Miguel Cairo en el primer enfrentamiento entre dos mánagers nacidos en Venezuela en las Grandes Ligas.

Mendoza, al frente de los Mets desde el principio de la temporada 2024, y Cairo, mánager interino de Washington desde julio, están entre los cuatro únicos venezolanos que han dirigido en la competición, junto con Oswaldo Guillén y Alfredo Pedrique, también interino.

Lee además
El dirigente de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, camina de vuelta al dugout durante un compromiso, el 14 de junio de 2025.
BÉISBOL

Marlins pasan de ser el equipo más caliente en la MLB a lidiar con un nuevo bajón
Austin Hedges, habitualmente un receptor, trabaja como lanzador para los Guardianes de Cleveland en un juego de la MLB, el 13 de agosto de 2025.
BÉISBOL

LA BOLA NOSTRA: Los fanáticos merecen más respeto de MLB

Antes del arranque de esta serie en Washington, Mendoza y Cairo se encontraron para intercambiar alineaciones y darse un abrazo frente a los fotógrafos, en una imagen para el recuerdo del béisbol venezolano.

"Es un privilegio", afirmó Mendoza. "Me siento honrado por ello. Es algo muy importante en nuestra casa".

Embed

"Para nosotros, es realmente emocionante. Estoy muy orgulloso de estar aquí", dijo Cairo. "No hay demasiados entrenadores y mánagers latinos. Hoy es un gran día para él y para mí".

El triunfo se decantó pronto del lado visitante con una explosión de cinco carreras en la tercera entrada en el Nationals Park.

El estadounidense Mark Vientos conectó un jonrón de dos carreras y su compatriota Jeff McNeil bateó un doble que permitió que Brandon Nimmo y el dominicano Juan Soto pasaran por la registradora.

Soto, la estrella neoyorquina, dejó su sello después con un cuadrangular de 125 metros en el séptimo inning.

El abridor de los Mets, David Peterson, mantuvo a raya a los locales en ocho entradas desde la lomita en las que permitió una carrera y ponchó a 10 rivales.

Levantan cabeza

Los Mets de Mendoza, antiguo coach de banca de los Yanquis de Nueva York, encadenan tres victorias con las que comienzan a levantar cabeza tras su profundo bache.

Entre el 28 de julio y el 15 de agosto, la novena de Queens, que aspira a pelear por el título, encajó 14 derrotas en 16 partidos.

Los Nacionales, de su parte, tienen un balance de 13 victorias y 22 derrotas desde el nombramiento de Cairo en lugar del cesado Dave Martínez.

Cairo, de 51 años, ya había dirigido de forma interina a los Medias Blancas de Chicago en 2022, cuando Tony La Russa dejó el banco por problemas de salud.

Como jugador militó en nueve equipos durante sus 17 años de carrera en Las Mayores.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Jonrón de venezolano Monasterio sella récord para su equipo en la MLB

El futuro de la MLB podría cambiar con expansión y realineación

Estas son las ciudades interesadas en ingresar a la MLB: ¿quiénes tienen más probabilidad de lograrlo?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
DICTADURA

Un francés lleva dos meses detenido "sin motivo" en Venezuela, denuncia su familia