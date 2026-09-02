Falsa amenaza de bomba paraliza durante horas dos escuelas de Hollywood

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía.

MIAMI.- Familias de dos escuelas de Hollywood esperaron durante casi cinco horas mientras agentes revisaban aulas, pasillos y otras dependencias tras recibirse una amenaza de bomba que resultó falsa.

El aviso llegó alrededor de las 9:00 a.m. del martes y provocó el cierre de Hollywood Hills High School y Stirling Elementary School.

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La Policía de Hollywood (HPD) desplegó equipos para inspeccionar ambos planteles. Durante ese periodo, los alumnos y trabajadores permanecieron protegidos, mientras numerosos padres aguardaban información fuera del perímetro.

Un perro entrenado para detectar explosivos reaccionó durante la primera búsqueda, lo que llevó a evacuar a los estudiantes hacia el campo deportivo y activar una segunda inspección más exhaustiva.

El sistema de Escuelas Públicas del Condado Broward aseguró que los directores mantuvieron contacto con las familias mediante los canales institucionales. La incertidumbre, sin embargo, generó momentos de angustia entre quienes esperaban la salida de sus hijos.

Tras completar el recorrido, los oficiales concluyeron que no existía peligro. Tampoco encontraron explosivos u objetos capaces de causar daños. Los estudiantes comenzaron a reunirse con sus familiares cerca de la 1:45 p.m.

Los detectives intentan identificar a la persona que realizó la llamada. Hasta la última actualización consultada no se habían anunciado arrestos.

La falsa alarma interrumpió toda una jornada de clases, desplazó recursos de emergencia y mantuvo en vilo a dos comunidades educativas, aun cuando finalmente no se materializó ninguna amenaza.