Cada día el alcalde publica un resumen diario de casos y hospitalizaciones, que llama Moving to a New Normal Dashboard, o informe hacia una nueva normalidad; en la que refleja las cifras que acontecen en el condado más poblado del estado, que ha sumado más de 151.000 contagios, solo seguido por Broward con 69.000 y tantos.

De 3.037 nuevos contagios que Miami-Dade reportó el 28 de julio, el domingo 23 de agosto se reportaron 772 nuevos casos, lo que denota una bajada de casi 400%.

Por otra parte, las hospitalizaciones han disminuido en igual período de 2.171 a 1.019 admisiones, y esto denota una merma de algo más de 200%.

Entretanto, Miami-Dade denota una tasa de pruebas y positivos de los últimos 14 días de 10.64%, menos de la mitad de lo que reportó hace un mes, cuando calculó 21%, e incluso 28% cuando sumaban los casos reincidentes.

La tasa recomendada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para establecer la llamada “nueva normalidad” es menos de 10% durante 14 días, lo que fue obviado en mayo cuando se convocó la reapertura.

¿Reapertura?

Todo parece indicar que Giménez no quiere apresurar la reapertura de restaurantes y otros locales comerciales, y anunció que se reuniría con miembros del gremio de restaurantes y grupo médico asesor para diseñar una ruta adecuada.

Cuando la reapertura fue convocada el 18 de mayo, Miami-Dade reportaba unos 500 nuevos casos diario. De hecho, el condado acumulaba 15.658 contagios y 540 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en marzo.

El coste es alto. Hoy Miami-Dade suma más de 152.000 contagios y 2.250 decesos, unos 136.000 casos y 1.700 decesos más.

Luego de cinco meses de pandemia, altas, bajas y altas, miles de muertos en el país (más de 2.000 solo en Miami-Dade) y un duro golpe a la economía que conlleva a desempleo, todos ansían terminar esta crisis y poder evitar otra mayor.

“No es fácil lidiar con una pandemia como esta y cuidar la economía al mismo tiempo”, reconoció el doctor Javier Santos, especialista en enfermedades respiratorias.

En efecto, miles de miamenses siguen sin trabajar y dependen del pago sistemático de desempleo para hacer frente a los gastos diarios y acuden a buscar alimentos gratuitos donde sean distribuidos. Otros tantos viven bajo la amenaza de tener que pagar las deudas de alquiler o hipotecas.

“Aunque dictemos un manual de conducta, habrá mucha gente que no cumpla las normas y contagie a otras que tal vez sí las cumple”, argumentó.

“Si no atacamos el contagio primero, como debe ser, no podremos controlarlo mientras no tengamos una vacuna, y cada dos meses tendremos que volver a imponer medidas, cerrar negocios y mandar a la gente al desempleo”, detalló.

Mientras tanto, el alcalde Giménez insiste, sobre todo a través de la red social Twitter, en cumplir las normas: usar mascarillas, lavarse las manos a menudo, mantener la distancia física y evitar conglomeraciones.

Incluso llama a familias a cuidar a los más vulnerables: “Muchos en nuestro condado viven en hogares multigeneracionales, lo que significa que viven con mamá, papá, abuela y abuelo. Y cuando alguien sale y regresa a casa, el hogar deja de ser un lugar seguro para los mayores. ¡Usa mascarilla y mantente alejado de quienes tienen un alto riesgo en tu casa, protégelos!”.

Y recalca: “Recuerde que el toque de queda permanece vigente en el condado de Miami-Dade, de 10 p.m. hasta las 6 a.m. Solo los trabajadores esenciales están exentos”.