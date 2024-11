Francisco Santos dice que la libertad de información fue una de los ganadores en EEUU

BOGOTÁ.- Para Francisco Santos , periodista y exvicepresidente de Colombia, el gran ganador de las elecciones de EEUU, además de Donald Trump, fue Elon Musk. Así lo señala en su artículo de opinión "No entendieron y siguen sin entender" publicado en Semana el 9 de noviembre.

Indicó también que el fracaso de los medios de comunicación en todo el mundo, "tiene como contraparte el éxito de las redes sociales para enterar a la gente de lo que pasa en un país y en unas elecciones".

En su texto, Santos cuestiona el abordaje hecho en el programa Hora 20, en Caracol, sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos. "Increíble que en Colombia se pudiera dar una radiografía tan clara de lo que pasó en esa elección, por qué ganó Trump y por qué perdió Kamala Harris", expresó.

"No fue la profundidad en el análisis la que me mostró por qué se dio ese resultado, quizás con la excepción de uno de los panelistas. Fue más la discusión y la manera de hacer preguntas sobre el tema, que desnudó la agenda política de los periodistas y su desconexión con la realidad que vivían los americanos, lo que les impidió ver lo que se venía como un tren en un túnel", sostuvo.

Asimismo, el periodista y exvicepresidente de Colombia se refirió al registro de medios estadounidenses como el New York Times, el Washington Post, CNN y NPR, entre otros, "que no entendieron lo que estaba pasando con la administración Biden y fueron cómplices al ocultar información al inicio con el computador del hijo y al final con la senilidad del presidente".

Oposición en Colombia

Por otra parte, en su artículo, Francisco Santos increpa: "¿Y Colombia qué puede aprender del triunfo de Donald Trump, además de creer cada vez menos en sus medios tradicionales? La oposición en Colombia hoy se parece cada vez más a los demócratas. Creen que la única manera de ganarle a Petro es atacándolo y por eso él sigue con ese 30 por ciento de apoyo".

Sostuvo que que es necesario que se conozca "con mucho detalle" el respaldo con el que cuenta el presidente Petro.

"Ese electorado se parece al de Trump, con un descontento que no entendemos y no sabremos como contrarrestar si no lo estudiamos, lo interiorizamos y lo transformamos con propuestas serias, realistas y que le lleguen a ese ciudadano. Escuché el otro día que, en una encuesta con petristas duros y blandos, los blandos contestaban que si la alternativa en 2026 era similar al pasado volverían a votar por Petro o quien él dijera", indicó.

El exvicepresidente puntualizó: "¿Vamos a aprender de esta lección? Nuestros empresarios deben ser los primeros en ver, entender, escuchar y proceder. La elección de 2026 va a ser muy distinta. Trump nos lo demostró. Y, para los ciudadanos, menos Caracol y más redes sociales para informarse. Qué triste decir esto, más cuando mi vida y mi amor ha sido el periodismo".

FUENTE: Semana