Instrucciones para volver al bar

Dicen que el semanario holandés Elsevier Weekblad ha llevado a su portada una feroz crítica a los españoles, caricaturizados en una ilustración a toda página como unos tipos que se pasan el día borrachos en los bares, bohemios que tocan la guitarra en la calle y chicas guapísimas que presumen de cuerpos esculturales en las redes mientras disfrutan de piscinas. La he visto y no estoy seguro de dónde está la ofensa, pero sí la envidia. Llevamos toda la vida en la Vieja Europa y estos chicos de los Países Bajos, que si no les ha afectado más el coronavirus es porque ya casi no les quedan abuelitos, que llevan años cepillándoselos en eso que llaman irónicamente hospitales, todavía no comprenden a los españoles: lo único que ocurre es que no profesamos adoración al trabajo como toda vuestra caterva de cretinos inspirados por el protestantismo pero exhalados en la depravación profesional y puestos hasta las cejas de hachís en cafés donde ni siquiera tiene la emoción de ser ilegal. Un abrazo, Johan Cruyff.