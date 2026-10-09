La Esquinita de Reme

*María Corina Machado anuncia que es importantísimo que ella regrese a Venezuela y su escrito lo publicó The New York Post. María Corina, la líder indiscutible de ese país, necesita el apoyo del Gobierno americano para evitar ser atacada en su regreso al país sudamericano. Tanto el presidente Trump como el secretario Rubio deben ayudar a María Corina en su viaje a Caracas.

*Ken Griffin donó 2.000 millones (2 billones) de dólares para el establecimiento de una universidad especial en Wynwood bajo Carnegie Mellon University. La donación más grande en Florida para cualquier actividad de esta índole. ¡El jefe de Citadel quiere crear una universidad de primera y lo va a lograr!

*Las elecciones del próximo noviembre son las más importantes de los últimos cincuenta años. Hay que votar POR TODOS los candidatos Republicanos, aunque algunos no sean de nuestro completo agrado. Las elecciones son entre continuar en democracia o darle paso al socialismo/comunismo en las tierras que nos acogieron cuando huimos del comunismo en nuestros países.

*Zemi Miches es el último gran lugar turístico de República Dominicana. A una hora de Punta Cana tiene un hotel maravilloso propiedad de la familia Reynieri, famosa por sus inversiones hoteleras en el país. Facilidades para los niños, restaurantes de lujo, público abarrotando todos los hoteles y aeropuertos. ¡Un destino espectacular!

*Newt Gingrich, quien fuese el speaker de la Cámara en momentos difíciles para el país, asegura que los Republicanos mantendrán el Senado y, posiblemente, también, la Cámara de Representantes. Aunque las encuestas benefician a los demócratas Gingrich está muy positivo en el triunfo de los conservadores. Este país no puede aceptar un triunfo socialista en un área como el Congreso de los Estados Unidos.

*El jefe de las Prisiones de Tennessee renunció después del fallido intento con la mujer que llevaba muchos años para ser ejecutada. ¡Muy lamentable!

*Las elecciones del pasado domingo en Brasil seleccionaron a un ganador que, sin embargo, no pudo alcanzar aun un 50% de los votos. El Sr. Bolsonaro, hijo del expresidente del país obtuvo la mayoría de los votos seguido del eterno aspirante, el socialista Lula da Silva. Debido a un amplio número de aspirantes ninguno pudo alcanzar la cifra clave para no ir a una segunda vuelta (que se producirá este mismo mes). Es muy importante esta elección ya que de triunfar Bolsonaro el importante país dejará atrás las intervenciones de Lula en las políticas de este hemisferio.

*Karoline Leavitt, quien renunciara hace un par de meses a su importante posición de vocera de la Casa Blanca, acaba de anunciar que formará parte del team de Fox News como contribuyente regular de la televisora. Karoline renunció aduciendo que necesitaba tiempo para atender a sus dos hijos pequeños, incluyendo uno recién nacido, pero seguiría apoyando al Presidente y al Partido Republicano. La fecha de inicio de las colaboraciones de Karoline en Fox es noviembre 1.

*Cuatro valientes israelitas se jugaron la vida en el avión que iba destinado a Israel y pudieron impedir que un hombre destinado a cometer un acto vandálico estrellara un avión con 175 personas a bordo. Hay que aplaudir a estos patriotas.

*El exspeaker de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Dennis Hastert, falleció a los 84 años en su nativa Texas. Dennis fue un escándalo al tener que cumplir cárcel por abusar de jóvenes estudiantes de los que era entrenador. Reemplazó a Newt Gingrich.

*Marco Rubio admitió que Venezuela necesita unas elecciones libres lo antes posible. Hubo un pequeño cambio de discurso que fue muy bien recibido por la comunidad venezolana del Sur de la Florida. Marco es-en mi modesta opinión- el político más inteligente y hábil de esta administración.

*Mesabi Metallics anunció la construcción de una planta de acero en Iowa por valor de $15 billones. La mayor planta jamás construida en Estados Unidos que creará 1.750 nuevos empleos permanente y 6.000 trabajos de construcción. Es una sólida inyección a la economía de Iowa que mucho aplaudimos.

*El Teatro Real de Madrid hace su debut en Miami con presentaciones históricas en el Arsht Center. Un regalo que ningún amante de la cultura y el arte debe desaprovechar. Hay que darles las gracias a los españoles y al Teatro Real que nos permiten disfrutar de esta maravilla sin salir de casa. ¡Gracias!

*Padre, yo no le deseo el mal a nadie, solo quiero que mi negocio prospere. ¿Qué negocio tienes, hijo mío? Una funeraria.