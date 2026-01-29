viernes 30  de  enero 2026
SEGURIDAD

Agencia de España extiende recomendación de no viajar a Venezuela hasta febrero

La oficina estatal de Seguridad Aérea hizo la advertencia ante las tensiones que se mantienen en el sur del Caribe y especialmente en áreas del terminal aéreo

Pasajeros en la puerta de llegadas de la Terminal 4 (T4) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España.&nbsp;

Pasajeros en la puerta de llegadas de la Terminal 4 (T4) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España. 

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press /ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España amplió hasta el 16 de febrero su recomendación a las aerolíneas comerciales de no ofrecer vuelos a Venezuela, informaron fuentes de la unidad de control de aerolíneas este jueves.

La nueva advertencia se produce luego de más de dos meses del primer aviso (notam en el argot aeronáutico) de la AESA de no volar a Venezuela, debido a las tensiones en el Caribe y particularmente en el área de Maiquetía, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional que sirve a Caracas, capital venezolana, y a las costas.

Lee además
Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela, con vuelos suspendidos.
SEGURIDAD

Más de 30 vuelos suspendidos por alerta de la FAA de EEUU en Venezuela, pese a amenaza del régimen
Vista de una oficina de Extranjería este martes en Valladolid. El Consejo de Ministros tiene previsto iniciar hoy la tramitación de un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes, concediendo papeles a quien pueda acreditar al menos cinco meses de residencia en España.
INMIGRACIÓN

España inicia regularización extraordinaria de migrantes: ¿cuáles son los requisitos y plazos?

Este miércoles la aerolínea Air Europa informó que mantendrá la suspensión de sus viajes entre Madrid y Caracas, de momento, hasta el próximo 14 de febrero, en un nuevo aviso a sus usuarios.

La suspensión de vuelos comenzó con el alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EEUU a finales del año 2025 ante el incremento de la presencia militar estadounidense en aguas del mar Caribe por una operación contra el narcotráfico frente a las costas de Venezuela.

Aerolíneas suspenden vuelos

Plus Ultra tampoco volará a Venezuela al menos hasta el 16 de febrero tras la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea española, según confirmaron fuentes de esa aerolínea a agencias, este jueves.

Los vuelos con destino o salida de Venezuela empezaron a cancelarse a finales de noviembre pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con el país suramericano al emplazar a pilotos y aerolíneas a considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado".

La Agencia de Seguridad de España ha ido prorrogando desde entonces sus alertas acerca de no volar a Venezuela y ahora hace esta nueva advertencia tras el análisis de la situación y la evolución de los indicadores de riesgos sobre los que hace seguimiento.

FUENTE: Información de EFE

Temas
Te puede interesar

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

LaLiga planea pagarles a los hinchas que denuncien difusiones ilegales de sus partidos

Surgen detalles de próxima audiencia por custodia de hijo de Paulina Rubio y Colate

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy