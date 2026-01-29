Agencia de España extiende recomendación de no viajar a Venezuela hasta febrero

Pasajeros en la puerta de llegadas de la Terminal 4 (T4) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España.

MADRID .- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España amplió hasta el 16 de febrero su recomendación a las aerolíneas comerciales de no ofrecer vuelos a Venezuela , informaron fuentes de la unidad de control de aerolíneas este jueves.

La nueva advertencia se produce luego de más de dos meses del primer aviso (notam en el argot aeronáutico) de la AESA de no volar a Venezuela, debido a las tensiones en el Caribe y particularmente en el área de Maiquetía, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional que sirve a Caracas, capital venezolana, y a las costas.

Este miércoles la aerolínea Air Europa informó que mantendrá la suspensión de sus viajes entre Madrid y Caracas, de momento, hasta el próximo 14 de febrero, en un nuevo aviso a sus usuarios.

La suspensión de vuelos comenzó con el alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EEUU a finales del año 2025 ante el incremento de la presencia militar estadounidense en aguas del mar Caribe por una operación contra el narcotráfico frente a las costas de Venezuela.

Aerolíneas suspenden vuelos

Plus Ultra tampoco volará a Venezuela al menos hasta el 16 de febrero tras la nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea española, según confirmaron fuentes de esa aerolínea a agencias, este jueves.

Los vuelos con destino o salida de Venezuela empezaron a cancelarse a finales de noviembre pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con el país suramericano al emplazar a pilotos y aerolíneas a considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado".

La Agencia de Seguridad de España ha ido prorrogando desde entonces sus alertas acerca de no volar a Venezuela y ahora hace esta nueva advertencia tras el análisis de la situación y la evolución de los indicadores de riesgos sobre los que hace seguimiento.

FUENTE: Información de EFE