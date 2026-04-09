Delcy Rodríguez hace su primer viaje internacional como presidenta encargada y llega a Granada

Delcy Rodríguez en su visita oficial a Granada. (Facebook de la Oficina del Primer Ministro de Granada)

CARACAS. Poco después de que finalizará la marcha de los trabajadores venezolanos, que fue duramente reprimida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que dejó el saldo de varios periodistas y manifestantes heridos, se conoció la noticia de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez emprendió su primer viaje internacional con destino a la isla de Granada.

Desde el 3 enero cuando fue capturado por fuerzas élites de EEUU, Nicolás Maduro, la gobernante no había salido del país caribeño. Hubo un intento para reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro en la frontera, el pasado 13 de marzo, pero fue abortado por “razones de seguridad”.

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Rodríguez llegó pasadas las 3:00pm al aeropuerto internacional Maurice Bishop, donde fue recibida por el primer ministro granadino, Dickon Mitchell y el y el embajador de Granada en Venezuela, Hassan Hadeed, según imágenes de Venezolana de Televisión (VTV).

El gobierno de Granada calificó la visita como “un importante momento de compromiso y diálogo” entre ambos países.

“La visita de hoy brinda la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación”, indicó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Durante su estancia, Rodríguez realizará una visita de cortesía a la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade, y sostendrá reuniones con Mitchell en la sede del Parlamento insular. y otros altos funcionarios del gobierno caribeño.

Hoja de ruta de convenios suscritos

La agenda de Rodríguez se centra en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, el intercambio comercial y la integración regional caribeña.

Rodríguez indicó que en su primer viaje internacional como presidenta encargada de va a actualizar la "hoja de ruta" de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de Granada y Maduro, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

"Me contenta mucho que podamos avanzar tareas de cooperación en educación, que abarquen materia de energía, de la ciencia, de los hidrocarburos, materia económica", apuntó sin ofrecer detalles de los acuerdos.

Las conversaciones "se han centrado exclusivamente en el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Granada y Venezuela", afirmó por su parte Mitchell, según una traducción transmitida por VTV, televisora estatal.

"Hemos abordado una serie de áreas transversales que van desde la energía, la agricultura, la educación, el comercio, el turismo, el transporte y la logística", añadió Mitchell. "Hemos abordado una serie de áreas transversales que van desde la energía, la agricultura, la educación, el comercio, el turismo, el transporte y la logística", añadió Mitchell.

La mandataria voló junto con una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Yván Gil y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Su visita oficial se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra, en otro paso en la normalización entre Washington y Caracas.

La presidenta encargada ha priorizado en las últimas semanas medidas internas como el anuncio de un incremento salarial para el 1 de mayo y llamados a la unidad nacional. Observadores políticos consideran que el viaje busca consolidar apoyos regionales en el Caribe, zona tradicionalmente aliada de Venezuela en foros multilaterales.

¿Viaje ida por vuelta?

De acuerdo con la Constitución de Venezuela, artículo 235, “la ausencia del territorio nacional por parte del Presidente de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos”.

Se desconoce si el trámite se cumplió. Se les preguntó a algunos diputados de bancadas de oposición y solo señalaron que: “No tenemos ni idea”. Tampoco, se informó si su estancia en Granada será solo por este jueves 9 de abril o por varios días.

Por lo que se presupone, que Rodríguez no estará fuera de Venezuela más de cinco días.

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FUENTE: Con información de AFP, VTV, Efecto Cocuyo