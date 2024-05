Grupo IDEA se reúne con candidatos a la Presidencia de República Dominicana

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el viernes 17 de mayo, el expresidente Andrés Pastrana señaló que "las cosas van muy bien. Nosotros estuvimos en las elecciones locales en febrero de este año y hubo toda una fiesta democrática con plenas garantías por parte del Gobierno, una buena organización por parte de La Junta Central Electoral y en esta oportunidad estamos viendo cosas semejantes y se han hecho algunas correcciones por parte de la Junta, por parte del Gobierno".

Pastrana refirió que la representación del Grupo IDEA ya dialogó con el presidente Luis Abinader, candidato a la reelección, con el candidato Abel Martínez ((Partido de la Liberación Dominicana-PLD), y con los expresidentes Hipólito Mejías y Danilo Medina, y el sábado 18 de mayo se reunirá con el expresidente y candidato Leonel Fernández ((La Fuerza del Pueblo- FP).

"Buscamos dialogar con cada uno de los candidatos para saber cuáles son sus denuncias o si necesitan hacer algunas correcciones, o si necesitamos nosotros hacer algo para que el proceso sea más claro y transparente, y adicionalmente también nos reunimos con el jefe de la Misión de la OEA, el expresidente Eduardo Frei", sostuvo Pastrana.

Elecciones tranquilas

El expresidente de Colombia indicó que el domingo 19 de mayo se realizarán elecciones "tranquilas y democráticas, va a ser una fiesta democrática". También dijo que se estima que los primeros resultados de los comicios en República Dominicana se conozcan alrededor de las 8:30 de la noche y luego boletines cada media hora.

Por otra parte, Pastrana señaló que la mayor preocupación del Grupo IDEA en este año 2024, en el que se han celebrado comicios en varios países, son las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.

"En Venezuela otra vez habrá un proceso no democrático, un proceso en que la narcodictadura está poniendo todas las trabas y no está dando todas las garantías a los partidos políticos y no se le ha permitido a la candidata que ganó las primarias, María Corina Machado, ser candidata presidencial. Es la misma farsa electoral de siempre que hemos visto en la narcodictadura", sentenció.

@snederr

FUENTE: GRUPO IDEA /Andrés Pastrana