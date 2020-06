Parlamento critica falta de "contundencia" del régimen ante disputa con Guyana

El diputado enfatizó que la posición de la Asamblea Nacional es la del desconocimiento de la judicialización del tema y reiteró que la controversia debe regirse por el Acuerdo de Ginebra, de 1966.

El parlamentario señaló que un Gobierno de Emergencia Nacional, tal como lo ha planteado el presidente encargado del país Juan Guaidó, podría traer una política moderna sustentable y nacionalista de frontera, señaló El Nacional.

"En el caso concreto del Esequibo, solo con un Gobierno de Emergencia Nacional, Venezuela y Guyana podrán trabajar de manera conjunta en aras del desarrollo de la zona, sin estar violentando valores y principios del Acuerdo de Ginebra", dijo.

El régimen de Nicolás Maduro anunció que no comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por considerar que carece de la jurisdicción adecuada para dirimir el conflicto territorial entre ambos países por el Esequibo.

"Venezuela informa que, conforme con su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada para el 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia, sobre la demanda unilateral de Guyana", apuntó la cancillería en un comunicado publicado por el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, en su cuenta oficial en Twitter.

Según este comunicado oficial, el pasado 17 de marzo la CIJ anunció públicamente la suspensión por tiempo indefinido de todas las audiencias y actividades procesales sobre la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana contra Venezuela como consecuencia de la pandemia.

"Sin embargo, aún persistente la pandemia, la Corte decidió llevar a cabo la audiencia mediante videoconferencia a celebrarse el 30 de junio de 2020, de 14.00 a 17.00 horas, lo que comunicó a la Cancillería venezolana el 19 de mayo e hizo público en su página web el día 29", prosigue el texto.

Para Venezuela, "esta decisión no tiene precedentes, no se corresponde con una nueva práctica aplicable con carácter general y hasta ahora no se ha aplicado a otros casos que cursan ante esa importante instancia judicial internacional, más antiguos en el tiempo o en situación de urgencia o imperiosa necesidad", de acuerdo con el comunicado del régimen.