Bad Bunny promete que espectáculo del Super Bowl será divertido

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- A pesar de que guarda cuidadosamente todos los detalles importantes de su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX , Bad Bunny hace una promesa a sus fanáticos: será una fiesta enorme. Durante una conferencia de prensa organizada por Apple Music , reporteros preguntaron sobre posibles invitados sorpresa en su esperada actuación.

"Sabes que eso es algo que no te voy a decir. No sé por qué me preguntas eso", bromeó el artista.

Con cierto recelo, Bad Bunny continuó: "Bueno, claro que tengo muchos invitados. Estará mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina del mundo... todo el país. Hay mucha gente que me quiere en todo el mundo".

En cualquier caso, el cantante de DtMF señaló que sus fans de todo el mundo se divertirán, bailarán y disfrutarán de un momento muy especial.

Cuando le preguntaron a qué quería que los fans prestaran atención durante la presentación, Bad Bunny aseguró que sería "fácil" y que los espectadores ni siquiera necesitarían aprender español.

"Va a ser divertido y fácil, y la gente solo tendrá que preocuparse por bailar. Sé que les dije que solo tienen cuatro meses para aprender español. Ni siquiera tienen que aprender español. Es mejor que aprendan a bailar, pero creo que no hay mejor baile que el que sale del corazón", expresó.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny se transmitirá en vivo por NBC y Telemundo el domingo 8 de febrero desde el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Los fanáticos también pueden transmitir la actuación en Peacock.