viernes 7  de  noviembre 2025
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Shakira recibe el Billboard Global Touring Icon Award

Shakira recibió el premio Billboard Global Touring Icon Award, un reconocimiento que celebra el éxito de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, como parte del Billboard Live Music Summit 2025.

Emily Estefan y Gemeny Hernández. 
La ilustradora Rayma Suprani posa junto a sus obras en la Doral International Art Fair. 
ARTES VISUALES

Doral vive su feria internacional de arte con propósito y diversidad

El evento se llevó a cabo el 3 de noviembre en Los Ángeles, aunque la colombiana no estuvo presente. De acuerdo con Billboard, las primeras 64 fechas de la gira producida por Live Nation (de un total de 82) recaudaron 327,4 millones de dólares con la venta de 2,5 millones de boletos, según Billboard Boxscore, convirtiendo Las Mujeres Ya No Lloran en la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer y la segunda gira latina más taquillera en general (solo detrás de la gira 2023-24 de Luis Miguel, que recaudó 409,5 millones de dólares).

Marty Hom, director de la gira de Shakira y una figura importante en la industria, fue el encargado de presentarle el premio, actor que calificó como un honor. En un video compartido en redes sociales se puede apreciar el asombro de la cantante barranquillera, quien se encontraba en los ensayos previos de su show en Cali.

Lea más aquí.

Jonathan Bailey es el hombre más sexy del año, según People

El actor Jonathan Bailey, famoso por encarnar a Anthony Bridgerton en la serie de Netflix Bridgerton y al príncipe Fiyero en Wicked y Wicked: For Good, fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del año.

La noticia fue revelada el 3 de noviembre durante The Tonight Show, donde el británico aseveró, entre risas, que el reconocimiento otorgado por la revista es el mayor honor de su vida.

Son tres las portadas que el actor protagoniza del 40 aniversario de la publicación. En una aparece abrazando, sin camiseta, a su perro cockapoo, Benson; en otra, mira de perfil a la cámara con el mar de fondo; y en la última aparece sumergido en el agua viendo hacia la cámara mientras las olas, de una playa al sur de Londres, lo envuelven.

Lea más aquí.

Conozca los temas que aborda el rey emérito Juan Carlos I en sus memorias

Desde sus recuerdos de niñez hasta cuestiones como la muerte, el rey emérito de España, Juan Carlos I, repasa en sus memorias momentos clave de su vida sin evitar temas sensibles como los regalos, el exilio o sus relaciones amorosas.

Estos son algunos de los episodios narrados en la edición francesa de Reconciliación, escrita junto a Laurence Debray y publicada este miércoles en Francia.

La muerte de su hermano, su relación con Franco y las diferencias con la reina Letizia, esposa de su hijo, el rey Felipe VI, son algunos de los temas que aborda el libro. La edición española está prevista a finales de año.

Lea más aquí.

Miss Mexico 2025 acusa a Nawat Itsaragrisil de agresión verbal

La polémica ha invadido las actividades preliminares del Miss Universe 2025. Fátima Bosch, representante de México, acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, de agredirla verbalmente.

El conflicto se originó durante un encuentro con las candidatas, donde el ejecutivo era el encargado de ofrecer un discurso de bienvenida.

Sin embargo, en la intervención aparentemente Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles de Tailandia durante su estancia, lo que desencadenó una discusión pública.

Lea más aquí.

Álbum de Rosalía se filtra dos días antes de su estreno

LUX, el nuevo álbum de Rosalía, fue filtrado en internet dos días antes de su lanzamiento. El proyecto, anunciado por la intérprete española a finales de octubre, se convirtió en uno de los más esperados en la industria musical.

Tras el estreno del sencillo Berghain, con la colaboración de Björk e Yves Tumor, ahora algunas de las canciones de la Motomami yacen en el internet. La filtración ocurrió el miércoles 5 de octubre.

Entre las piezas filtradas se encuentra Reliquia, el segundo avance del álbum. Este permaneció unos minutos publicado en Spotify antes de ser retirado. Columbia Records y Rosalía mantienen como fecha del lanzamiento el viernes 7 de noviembre.

Lea más aquí.

