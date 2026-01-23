Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Sinners, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los nominados que irán a la esperada ceremonia el 15 de marzo. El récord anterior lo compartían La malvada, Titanic y La La Land, todas empatadas con 14 nominaciones.

El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson One Battle After Another se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, que sumó 9. Sinners, ambientada en el sur de Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler (Pantera Negra) un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.

La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a mejor actor de reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto. También retumbó en categorías técnicas, de guión, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You, para mejor canción original.

Hijo de David y Victoria Beckham acusa a sus padres de intentar dañar su matrimonio

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, ahora el modelo y chef ha roto el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven de 27 años alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar. En su mensaje, el primogénito de la pareja aseguró que por mucho tiempo intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz y alegó que incluso el día de su boda estuvo eclipsado.

Esto último confirma los rumores sobre la presunta intervención que Marc Antony hizo en la celebración del evento, donde elogió a Victoria. Según una fuente consultada por People, Victoria se apoderó de un momento especial de la celebración: un baile que la pareja había planeado hacer con una canción específica.

Periodista Manuel Aguilera sobre caso Julio Iglesias: "La reputación está destruida"

Durante su participación en el programa Ni más ni menos de Yelenis Reina, el periodista español Manuel Aguilera realizó un análisis sobre los datos que han surgido tras las denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes lo acusan de haberlas acosado y abusado sexualmente.

En su intervención, Aguilera aseveró que las acusaciones planteadas por las presuntas víctimas son creíbles, pero el caso empieza a verse empañado luego de que trascendiera que la organización Women's Link, la cual representa a las mujeres, tiene vínculos con el empresario George Soros.

Sobre la razón por la que las presuntas víctimas acudieron a la justicia española, Aguilera sostuvo que si bien las mujeres son latinas y los casos no se produjeron en España, el intérprete sí es español y esto favorece un clima político del país. El periodista recordó que la intención de presentar la denuncia en España es debido a que en el país este tipo de casos suelen tener un efecto y proceder, a diferencia de América Latina y el Caribe.

Confirman ruptura amorosa de Karol G y Feid

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales ha sido confirmado por TMZ: la pareja de artistas colombianos, Karol G y Feid, ha terminado su noviazgo luego de tres años de relación. Según fuentes cercanas citadas por el medio estadounidense, la ruptura se produjo de manera discreta y amistosa hace ya varios meses.

El distanciamiento se volvió evidente para sus seguidores debido a la repentina falta de interacción que ambos mostraron en las plataformas digitales. Los fanáticos notaron que no habían compartido fotografías recientes ni apariciones conjuntas en eventos importantes. El último registro público de la pareja se remonta a mayo de 2025 y a unas vacaciones posteriores.

Desde ese momento, el silencio en sus perfiles sociales alimentó rumores de una ruptura que finalmente ha resultado ser cierta. Su historia comenzó en 2021 cuando fueron vinculados sentimentalmente tras trabajar juntos en la canción Friki. Aunque para muchos era evidente que existía algo más que una amistad, no fue hasta 2023 cuando la colombiana confirmó oficialmente que eran pareja.

Harry Styles anuncia fecha de lanzamiento del sencillo "Aperture"

Los seguidores de Harry Styles siguen recibiendo buenas noticias por parte del cantante. Tras anunciar el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio: Kiss All the Time. Disco, Occasionally, el intérprete británico compartió la fecha en la que verá luz el primer sencillo.

A través de Instagram, reveló que la canción titulada Aperture llegará a las plataformas musicales el jueves 22 de enero. La publicación es una fotografía de Styles en la que se le puede apreciar celebrando en un estudio de grabación.

Desde principios de enero, el cantante creó una campaña de intriga y utilizó la web WeBelongTogether.co para promover información del nuevo álbum. La plataforma fue actualizada este 20 de junio con la noticia del lanzamiento del sencillo, mostrando una foto del cantante rodeado de otras personas en un parque, todos sentados mientras pintan en lienzos.

