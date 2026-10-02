viernes 2  de  octubre 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Karol G y Bruno Mars en el videoclip de Still.&nbsp;

Karol G y Bruno Mars en el videoclip de "Still". 

Captura de pantalla/YouTube/Karol G
Por Sofía Calvo

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Bruno Mars responde al baile sensual de Karol G con Drake

Karol G continúa llevando su Viajando por el Mundo Tropitour por distintas ciudades de Estados Unidos, y en cada una de ellas la artista colombiana ha invitado a algunos de los colegas con los que colaboró en su álbum No me Arrepiento de Sentir Tanto, siendo Bruno Mars el primero en subir a la tarima para interpretar Still.

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Sin embargo, recientemente la medellinense protagonizó un sensual baile con Drake durante su actuación en Houston, Texas, el domingo 27 de octubre.

A través de Instagram, el cantante bromeó sobre los supuestos celos que le generó ver a Drake bailando con Karol G, a quien considera su crush latina.

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Tribunal concede a hija de Angelina Jolie y Brad Pitt quitarse el apellido paterno

Zahara, hija de los actores estadounidenses Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha quitado legalmente el apellido paterno, y se convierte con ello en la tercera de sus seis hijos en conseguir esa medida de forma oficial, informa la revista People.

Un tribunal de California aprobó el lunes sin objeciones su petición de llamarse Zahara Marley Jolie en lugar de Zahara Marley Jolie-Pitt.

Angelina Jolie, de 51 años, y Brad Pitt, de 62, tienen seis hijos: Maddox, de 25, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, y los mellizos Vivienne y Knox, de 18. La pareja se separó en 2016, tras 12 años juntos y dos años de matrimonio, y finalizó su divorcio en diciembre de 2024.

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Mujer que atacó casa de Rihanna está en condiciones mentales para ser juzgada

La acusada de disparar contra la lujosa vivienda de la cantante Rihanna en Los Ángeles está en plenas facultades mentales para ser juzgada, dictaminó un juez este martes.

Ivanna Ortiz, de 36 años, enfrenta cargos por intento de asesinato contra la artista, y agresión con arma de fuego semiautomática.

También está acusada de dos delitos por disparar contra una vivienda habitada y contra un vehículo, entre otros cargos relacionados con el incidente del 8 de marzo.

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Cancelan conciertos de Kanye West en Rusia

Los conciertos que el rapero estadounidense Kanye West tenía previstos en octubre en Rusia fueron cancelados, anunciaron este miércoles los organizadores, después de varias semanas de especulaciones sobre si se celebrarían o no.

La programación de los conciertos de Ye, vetado en varias salas europeas por sus declaraciones antisemitas, generó opiniones encontradas en Rusia.

Habría sido una de las mayores estrellas internacionales en actuar en Rusia desde que empezó la ofensiva contra Ucrania, a finales de febrero de 2022, que disuadió a la mayoría de artistas internacionales de visitar el país.

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