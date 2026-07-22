miércoles 22  de  julio 2026
PELIGRO

La principal causa de muerte entre jóvenes de 10 a 39 años son los accidentes de tránsito

Más del 90% de las muertes viales ocurre en países de ingresos bajos y medios, donde las tasas de mortalidad resultan casi seis veces superiores a las registradas en las naciones desarrolladas

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PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las lesiones provocadas por accidentes de tránsito se consolidan como la principal causa de muerte en todo el mundo para las personas de entre 10 y 39 años, registrando una cifra anual de 1.34 millones de fallecimientos.

La investigación fue publicada en la revista The Lancet Public Health por el equipo de Colaboradores del Estudio GBD 2023 sobre Lesiones Viales, tras analizar datos recabados en 204 países y territorios entre 1990 y 2023.

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El informe reveló una marcada disparidad económica y geográfica en la distribución de la mortalidad. Más del 90% de las muertes viales ocurre en países de ingresos bajos y medios, donde las tasas de mortalidad resultan casi seis veces superiores a las registradas en las naciones desarrolladas.

A pesar de los esfuerzos de organismos internacionales por reducir la siniestralidad, el subregistro de datos y la falta de inversión infraestructura continúan obstaculizando el cumplimiento de los objetivos globales de seguridad vial.

Factores de riesgo de muerte

El análisis detalló la afectación según el grupo de edad, el tipo de usuario y el tipo de lesión sufrida en las vías públicas:

  • Población joven y masculina: entre los hombres de 20 a 24 años, uno de cada cinco fallecimientos responde a un accidente de tránsito. Asimismo, los varones representan la mayoría de las víctimas en casi todas las franjas etarias, y estas lesiones son la segunda causa de muerte en niños de 5 a 9 años.

  • Motociclistas y traumatismos graves: concentran el 23,8% de los decesos totales, aun cuando equivalen al 13,2% de los casos reportados. Más del 78% de sus lesiones en la cabeza corresponden a traumatismos de cráneo moderados o graves.

  • Prevalencia de fracturas: representan el 38,1% de todos los diagnósticos registrados y abarcan el 47,2% de los años vividos con discapacidad debido a siniestros viales.

Desigualdad en el avance y metas de financiación

Mientras que los países de altos ingresos lograron reducir su mortalidad por accidentes en un 61.1% desde 1990, las naciones de bajos ingresos no registraron avances estadísticos detectables en el mismo período. En 2023, la carga global por discapacidad y muertes prematuras asociadas alcanzó los 75.3 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).

Especialistas e investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) enfatizaron que estas muertes son prevenibles mediante políticas sólidas, atención hospitalaria oportuna e infraestructura segura. No obstante, estimaciones del Banco Mundial señalan que se requieren al menos 200,000 millones de dólares adicionales en inversión para cumplir la meta de las Naciones Unidas de reducir a la mitad las muertes y lesiones graves para el año 2030.

FUENTE: The Lancet Public Health

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