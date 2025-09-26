En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

Rihanna sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su tercer hijo con A$AP Rocky, una niña llamada Rocki Irish Mayers. La pequeña llegó al mundo el 13 de septiembre de 2025.

El miércoles 26 de septiembre, la cantante compartió en Instagram una fotografía sosteniendo a la bebé y otra imagen junto a un par de mini guantes de boxeo color rosa, un guiño simbólico al nombre Rocki.

El nombre de la recién nacida ha despertado curiosidad: parece rendir homenaje al padre, A$AP Rocky, mientras que “Irish” podría aludir a la ascendencia irlandesa de Rihanna por vía paterna.

Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de Spider-Man 4

Los detalles del accidente que sufrió Tom Holland durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day finalmente salieron a la luz. De acuerdo con medios británicos y estadounidenses, el actor resultó herido luego de que una cuerda de su arnés de seguridad se rompiera, provocando que recibiera un golpe en la cabeza en plena ejecución de una acrobacia.

El impacto le ocasionó una conmoción cerebral leve, lo que obligó al equipo de producción a detener inmediatamente las grabaciones y trasladar al protagonista al hospital para una evaluación médica.

Aunque no se han reportado secuelas graves, especialistas recomendaron reposo absoluto para su recuperación. Una fuente dijo a The Sun que el equipo de la producción suspendió el rodaje por dos semanas.

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a poner en venta la mansión que comparten

Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a poner en el mercado la imponente mansión de Beverly Hills que comparten, un símbolo de la etapa en la que vivieron juntos tras su reencuentro y matrimonio en 2022.

La propiedad, de más de 3.500 metros cuadrados de construcción, regresa a la lista de ventas con un precio de 52 millones de dólares, después de varios intentos fallidos y rebajas en su valor.

La pareja adquirió la residencia en mayo de 2023 por 60.85 millones de dólares, poco después de casarse. En un primer intento, la habían listado en 68 millones, cifra que luego bajó a 59.95 millones en julio de 2025, antes de retirarla temporalmente del mercado.

Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse

La estrella del reguetón Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse, el famoso cabaret parisino, que brinda carta blanca a la artista colombiana para que le dé un toque latino a su espectáculo a partir de este jueves.

Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones, desde este jueves 25 hasta el 28 de septiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.

La cantante de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, Tropicoqueta, publicado en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.

Camilo anuncia gira por Puerto Rico y Estados Unidos

Camilo volverá a los escenarios de Puerto Rico y Estados Unidos en 2026. El artista colombiano anunció la gira US 2026, la cual inicia el l 11 de abril en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y culminará el 26 de abril en Reading, Pensilvania.

El tour estará producido por Loud And Live y las entradas saldrán a la venta el lunes 29 de septiembre en la página web del intérprete. Sin embargo, habrá una preventa a través de Spotify, la cual inicia el viernes 26, según informó la revista Billboard.

Fue en 2024 cuando Camilo estuvo de gira por Norteamérica con Nuestro Lugar Feliz Tour.

Recientemente, el cantautor fue recibió su trigésimo tercera nominación al Latin Grammy junto a Yami Safdie en la categoría mejor canción pop por Querida yo.

