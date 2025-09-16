martes 16  de  septiembre 2025
Ex de modelo Isabella Ladera desmiente rumores sobre custodia de su hija

En redes sociales circularon versiones de que Pérez tomaría acciones legales luego de que se filtrara un video íntimo de la modelo junto al cantante Beéle

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video

Captura de pantalla/Instagram/ @isabella.ladera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El influencer puertorriqueño Isander Pérez, ex pareja de la modelo venezolana Isabella Ladera, rompió el silencio tras los rumores que aseguraban que planeaba quitarle la custodia de su hija Mía.

En redes sociales circularon versiones de que Pérez tomaría acciones legales luego de que se filtrara un video íntimo de Ladera junto al cantante Beéle, situación que generó críticas y especulaciones sobre el ambiente en el que estaría creciendo la menor.

Incluso el periodista Jordi Martin sugirió que el influencer consideraba reclamar la custodia exclusiva, argumentando que la niña podría estar expuesta a un entorno “poco sano”.

Ante estas versiones, Pérez compartió un video en Instagram junto a su hija y negó de manera contundente los rumores. En sus propias palabras: “Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño es lo peor que se le puede hacer”.

El creador de contenido también destacó la importancia de que la pequeña Mía, de cinco años, mantenga una relación cercana con ambos padres pese a su separación de Isabella Ladera. Con este mensaje, dejó claro que no tiene intención de iniciar un proceso legal para modificar la custodia.

Reacciones

El apoyo no se hizo esperar. Gloria Soto, madre de Pérez, comentó en la publicación resaltando las cualidades de su hijo: “Eres un hombre de bien, respetuoso, gran padre y un hijo ejemplar. Orgullosa siempre de ti”.

Cabe recordar que Isander Pérez confirmó en 2024 el fin de su relación con Ladera, con quien mantiene un vínculo de crianza compartida. Pese a las polémicas recientes, el influencer reiteró su compromiso con el bienestar de su hija y pidió respeto hacia la dinámica familiar.

Con estas declaraciones, Pérez busca poner fin a las especulaciones mediáticas y dejar claro que su prioridad seguirá siendo el crecimiento sano y equilibrado de Mía, en compañía de ambos padres.

