domingo 17  de  agosto 2025
BIENESTAR

Festival explora conexión entre el yoga y el Jiu-Jitsu brasileño

Además del entrenamiento físico, el Mallorca BJJ and Yoga Festival acoge clases de meditación, danza, charlas, actividades acuáticas y espacios de convivencia

El Mallorca BJJ and Yoga Festival se celebra del 22 al 27 de octubre.&nbsp;

El Mallorca BJJ and Yoga Festival se celebra del 22 al 27 de octubre. 

Mallorca BJJ and Yoga Festival vía Europa Press

MALLORCA.- El Mallorca BJJ and Yoga Festival vuelve a Calvià para demostrar que el yoga y el Jiu-Jitsu brasileño pueden convivir en perfecta .

¿Puede una práctica como el yoga convivir en armonía con el Jiu-Jitsu brasileño (BJJ)? ¿Qué encuentran los yoguis en los tatamis? ¿Qué despiertan los practicantes de BJJ al pisar una esterilla? La respuesta está en el Mallorca BJJ and Yoga Festival, que celebrará su séptima edición del 22 al 27 de octubre de 2025 en el Gran Meliá de Mar (Calvià), consolidándose como un evento único en Europa, donde ambas disciplinas se entrelazan con naturalidad.

Lee además
San Juan de la Rambla, en Tenerife, celebra este domingo cien años de Villa, título otorgado por el rey Alfonso XIII. 
CENTENARIO

Villa en Tenerife celebra 100 años de fundación
Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Más de 500 participantes de hasta 12 nacionalidades se reunirán durante cinco días en la isla para explorar esa aparente contradicción entre fuerza y quietud. Lejos de los estereotipos, los asistentes descubren que el yoga y el BJJ no solo son compatibles, sino profundamente complementarios. El control mental, la respiración, la flexibilidad, la disciplina y el autoconocimiento son pilares comunes que se refuerzan mutuamente. Quienes llegan atraídos por una de las prácticas suelen salir transformados por la otra.

Ambas disciplinas, a su manera, son caminos hacia el equilibrio físico y mental. El BJJ, arte marcial centrado en el control técnico en el suelo, y el yoga, práctica milenaria de conexión entre cuerpo y mente, comparten una misma raíz: el desarrollo personal desde la consciencia y la perseverancia.

El programa de esta edición de otoño incluye sesiones de BJJ tanto con gi como sin gi, impartidas por grandes referentes internacionales como Felipe Pena, Mauricio Gomes, Clark Gracie o Natalie Day. En paralelo, el festival ofrecerá una rica variedad de estilos de yoga -de la profundidad del Yin a la fluidez del Vinyasa o la potencia marcial del Budokon- con maestras como Mary Bruce, Jelena Lieberberg o Carman Jaguar, entre otros 25 instructores internacionales.

Además del entrenamiento físico, el evento acoge clases de meditación, danza, charlas, actividades acuáticas y espacios de convivencia que favorecen el intercambio entre comunidades.

Mallorca se convierte así en el escenario ideal para un cruce de caminos entre tradición marcial y filosofía del bienestar, donde lo que parecía opuesto se revela como una alianza transformadora.

Más información en www.mallorcabjjyogafest.com/fall-festival.

Temas
Te puede interesar

Cómo afectaría al sector de las artes de Miami posibles recortes en presupuesto

Conozca a Garle Méndez, la estratega que posiciona al cine iberoamericano en Hollywood

Muere el actor británico Terence Stamp, villano de Superman, a los 87 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025. video
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

La travesía, puesta en escena de Arca Images.
REPORTAJE

Cómo afectaría al sector de las artes de Miami posibles recortes en presupuesto

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania