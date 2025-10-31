MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento

Emily Estefan asegura que nunca quiso que la policía arrestara a su pareja Gemeny Hernández, quien fue acusada de robo con violencia y agresión menor tras sostener una acalorada discusión con la hija de Gloria y Emilio Estefan la noche del 29 de octubre.

Según informó Telemundo 51, durante una comparecencia en Zoom, la cantautora y productora solicitó que se dejara a la mujer de 31 años en libertad, afirmando que no tenía miedo de correr peligro a su lado y solo quería que regresara a casa.

Gemeny Hernández pagó una fianza de 3.000 dólares para ser liberada. Deberá presentarse ante la jueza en una fecha estipulada hasta que las autoridades decidan si el caso continúa o se cierra.

Cazzu lamenta que Christian Nodal no tenga contacto con Inti

Cazzu abordó una vez más su separación de Christian Nodal durante declaraciones al programa Despierta América, enfocándose en las complicaciones legales que enfrenta para viajar con su hija, Inti.

La intérprete detalló que, a pesar de las conversaciones con el padre de la menor, aún existen trabas burocráticas que limitan su libre desplazamiento.

Respecto a la relación de Nodal con Inti, la cantante fue precisa al señalar la ausencia de comunicación. Al ser consultada sobre si el artista había mantenido contacto con su hija, incluso a través de videollamada, Cazzu respondió que no habían tenido suerte.

Nelly Furtado se retira de los escenarios por tiempo indefinido

Nelly Furtado celebró el aniversario 25 del lanzamiento de su álbum debut Whoa, Nelly! con un inesperado anuncio: la cantautora reveló que tras años de disfrute ha decidido alejarse de los escenarios en un futuro previsible.

El anuncio lo compartió en Instagram. La publicación muestra una foto del primer espectáculo en el que participó como cantante y otra de una presentación reciente.

Tras una profunda reflexión sobre cómo cosechó su éxito y los hits que aún mantiene, la intérprete de 46 años considera que es momento de dejar los escenarios y dedicarse a otras pasiones, las cuales, a su juicio, se adaptarán mejor a su estilo de vida actual.

Aseguran que la relación de Katy Perry y Justin Trudeau es seria

A pocos días de que Katy Perry y Justin Trudeau protagonizaran una primera aparición juntos, una fuente cercana al político canadiense aseguró que no se trata de un romance fugaz y que ambos buscan que la relación avance hacia un futuro prometedor.

“Esta relación ya es bastante seria y definitivamente avanza en esa dirección”, dijo el informante a la revista People. "Son una pareja muy unida y se ven tan a menudo como pueden”, agregó.

La declaración surge luego de que la pareja asistiera a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse París, una cita en la que la estrella pop celebraba su cumpleaños.

Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé

Chris Evans asume el papel más importante de su vida. La estrella de Avengers y su esposa, la actriz Alba Baptista, se han convertido en padres tras dar la bienvenida a su primer bebé.

El nacimiento ocurrió el viernes 24 de octubre, y se trata de una niña que han llamado Alma Grace Baptista Evans.

Aunque se les relacionó públicamente por primera vez en enero de 2022, Evans y Baptista han mantenido su relación de manera muy discreta. La pareja se casó en septiembre de 2023 en una ceremonia íntima celebrada en una finca privada en Cape Cod, Massachusetts.

