En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Reiner, fue arrestado por la Policía de Los Ángeles en medio de la investigación del homicidio del cineasta y la productora de Hollywood, quienes fueron hallados sin vida el domingo 14 de diciembre por su hija Romy. La revista People reportó que Nick ha hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones.

Según los registros del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Nick permanecerá detenido sin fianza. Aunque en principio se manejó la hipótesis del asesinato, las autoridades aseguraron que no habían dado con el agresor, trascendió que Nick Reiner, de 32 años, era el principal sospechoso del ataque y que estaba siendo interrogado por la policía.

El cineasta Rob Reiner, conocido por dirigir éxitos de Hollywood como This Is Spinal Tap, Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990) y A Few Good Men (1992), y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida en su mansión de Los Ángeles. El hecho ocurrió el domingo 14 de diciembre y trascendió que la pareja fue víctima de un homicidio con arma blanca.

Príncipes de Gales comparten postal de Navidad familiar

Los príncipes de Gales compartieron en redes sociales la tarjeta navideña en compañía de sus hijos, los príncipes George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10 años, y el príncipe Louis, de 7 años. En la postal, los cinco posan abrazados y sonrientes.

La fotografía fue tomada por Josh Shinner en abril de 2025, tres meses después de que Kate Middleton anunciara que se encontraba en remisión tras luchar durante 2024 contra el cáncer. Según la revista People, la foto es de la misma sesión que realizó la familia para compartir los retratos del príncipe William y el príncipe George en el día del padre y en su cumpleaños, respectivamente.

En la imagen, se ve a la familia sentada en un campo lleno de narcisos, con Kate de fondo abrazándolos a todos. William y Louis visten suéteres verde oscuro y jeans azules; mientras que Charlotte, quien apoya la cabeza en el hombro de su padre, también lleva un suéter verde Fair Isle y una bufanda, y George lleva unos jeans con camisa y un chaleco.

Aseguran que Elizabeth Gutiérrez y William Levy enfrentan millonaria demanda

Parece que William Levy y Elizabeth Gutiérrez vuelven a estar en el centro de una polémica. Según el programa Lo sé todo, de Puerto Rico, la expareja enfrenta presuntamente una millonaria demanda por parte de la aseguradora Metropolitan Tower Life Insurance Company.

La información revelada por el magazine televisivo, y replicada por People en Español, informó que los actores supuestamente no han cumplido con los pagos de la hipoteca de la propiedad que poseen en Florida, específicamente en el condado de Broward, la cual habitaron hasta el ocaso de su relación.

Ante esto, los documentos judiciales al que programa tuvo acceso revelan que la aseguradora exige el pago de la deuda que, según sostienen los presentadores, asciende a los dos millones de dólares. Aparentemente, desde marzo los famosos no han hecho las cancelaciones requeridas, pese a tener un convenio de pago.

Organización Miss Universo traslada sede a Nueva York

En medio de múltiples polémicas por vínculos de fraude y crimen organizado, por parte de los propietarios del popular certamen de belleza, y tras la salida de Mario Búcaro como director ejecutivo de la Organización, se dio a conocer que la sede administrativa del Miss Universo será trasladada de Ciudad de México a Nueva York.

La Gran Manzana fue durante décadas el hogar de la plataforma y el traslado se produce de forma inmediata. En un comunicado firmado por Raúl Rocha, se explica que la decisión responde a que México no brinda las condiciones para que se desarrolle las actividades de la organización.

Igualmente, se informó que la Organización planea trasladar al personal que sea necesario y realizará nuevas contrataciones durante el proceso de transición. En el comunicado, Rocha también enfatizó que de esta manera se reitera el compromiso con la integridad institucional, así como se busca preservar el legado de 74 años de historia.

Se avivan las especulaciones sobre romance entre Shakira y Antonio de la Rúa

El 2025 ha sido un año de transformación y éxito para Shakira, quien ha reconectado con el público gracias a la gira Las mujeres ya no lloran. La cantante también ha disfrutado de las oportunidades personales y profesionales que se le han presentado, como el lanzamiento de su línea para el cuidado del cabello: Ísima.

Sin embargo, el contacto con una persona clave de su pasado ha avivado las especulaciones sobre un presunto romance. Y si bien no hay fotos que comprueben los rumores, una frase que la artista lanzó recientemente en un concierto en Argentina parece dar pista sobre su estado sentimental.

Durante la segunda vuelta por Argentina con la gira, la cantautora expuso que cada vez que vuelve a Argentina se siente de regreso en casa, porque allí mantiene una historia de amor que empezó hace mucho. Fanáticos sospechan que la colombiana se refiere a Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un largo romance durante la primera década del 2000.

